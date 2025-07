La distruzione intenzionale dell’esistenza e dei corpi delle donne e delle ragazze di Gaza

"Ciò che sta accadendo alle donne e alle ragazze palestinesi è la distruzione intenzionale della loro esistenza e dei loro corpi, per il solo fatto di essere palestinesi e di essere donne". Nel suo ultimo rapporto -“Sex-based violence against women and girls: new frontiers and emerging issues”- la Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne e le ragazze, Reem Alsalem, dice chiaramente che la violenza riproduttiva è stata utilizzata da Israele come strumento genocida a Gaza.

Al 9 luglio 2025, donne e ragazze rappresentavano il 67% dei 57.680 palestinesi che, secondo le stime dell’Onu, sono stati uccisi (altri esperti e ricercatori ritengono che questa cifra sia largamente sottostimata). Con le infrastrutture sanitarie di Gaza distrutte, circa 150.000 donne in gravidanza o in fase di allattamento sono prive di cure essenziali. Circa 17.000 di loro e 60.000 bambini sotto i cinque anni soffrono oggi di malnutrizione acuta, in un contesto di carestia in