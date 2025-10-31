Altreconomia
Diritti / Opinioni

La distruzione di Gaza sotto i nostri occhi

di
In migliaia si sono riuniti nelle piazze d’Italia a supporto della Palestina nelle manifestazioni del 22 settembre e del 4 ottobre 2025 © Nikolaj Habib - Unsplash

I padroni del mondo annunciano la pace ma il “cessate il fuoco” non equivale a “cessate il genocidio”. Non lasciamo spegnere i riflettori. La rubrica di Tomaso Montanari

Tratto da Altreconomia 286 — Novembre 2025

“Le città hanno una vita propria: hanno un loro proprio essere misterioso e profondo. Hanno un loro volto, hanno per così dire una loro anima e un loro destino. La cultura delle città, la loro metafisica è divenuta in qualche modo centro nuovo di orientazione dell’intera meditazione umana […]. Questa epoca delle città nella quale siamo entrati coincide, per un misterioso paradosso della storia, proprio con l’epoca nella quale la contemporanea distruzione delle città essenziale può essere l’affare di pochi secondi! Hanno gli Stati il diritto di distruggere le città? Di uccidere queste “unità viventi”, veri microcosmi nei quali si concentrano valori essenziali della storia passata e veri centri di irradiazione di valori per la storia futura? Nessuno ha il diritto di distruggerle. Nessuno, senza commettere un crimine irreparabile contro l’intera famiglia umana, può condannare a morte una città”. Sono parole di un operatore di pace, di un padre costituente: Giorgio La Pira.

Ecco, noi ab

