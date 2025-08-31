La crisi del vino francese. Siccità e sovrapproduzione s’intrecciano

Nel Sud della Francia è tempo di vendemmia ma nelle campagne sono in pochi a brindare al nuovo millésimé. “Dal 2021 abbiamo perso il 70% della produzione”, racconta Thibault, giovane viticoltore biologico nel massiccio delle Corbières, tra Narbonne e Perpignan, dove coltiva con la sua compagna quindici ettari tra viti e ulivi. In questo paesaggio roccioso i vigneti convivono da secoli con la macchia mediterranea ma negli ultimi anni, a causa delle sempre più frequenti ondate di siccità, la produzione è precipitata. “L’anno scorso ho rinunciato del tutto alla vendemmia. Senza acqua, nemmeno le vigne più resistenti sopravvivono”.

Il futuro si preannuncia incerto e, come Thibault, molti si interrogano se continuare l’attività o lasciare il villaggio. A qualche chilometro, Karine, viticoltrice da generazioni sulla terra dei suoi nonni, ha visto il suo pozzo asciugarsi due anni fa. “Nel 2023 abbiamo avuto appena 270 millimetri di pioggia, quest’anno 300. In una stagione normale ne cadreb