Economia / Reportage

La crisi del vino francese. Siccità e sovrapproduzione s’intrecciano

di
Pierre Angel, da dieci anni viticoltore e cooperatore, nelle sue vigne nei pressi della città di Coursan, nel Sud della Francia © Letizia Molinari

Nel Sud del Paese nel 2025 sono scomparsi 27mila ettari di vigneti per una campagna di estirpazione volontaria promossa dal governo. I cambiamenti climatici e il calo dell’export segnano il settore. Le voci e le storie dei viticoltori

Tratto da Altreconomia 284 — Settembre 2025

Nel Sud della Francia è tempo di vendemmia ma nelle campagne sono in pochi a brindare al nuovo millésimé. “Dal 2021 abbiamo perso il 70% della produzione”, racconta Thibault, giovane viticoltore biologico nel massiccio delle Corbières, tra Narbonne e Perpignan, dove coltiva con la sua compagna quindici ettari tra viti e ulivi. In questo paesaggio roccioso i vigneti convivono da secoli con la macchia mediterranea ma negli ultimi anni, a causa delle sempre più frequenti ondate di siccità, la produzione è precipitata. “L’anno scorso ho rinunciato del tutto alla vendemmia. Senza acqua, nemmeno le vigne più resistenti sopravvivono”.

Il futuro si preannuncia incerto e, come Thibault, molti si interrogano se continuare l’attività o lasciare il villaggio. A qualche chilometro, Karine, viticoltrice da generazioni sulla terra dei suoi nonni, ha visto il suo pozzo asciugarsi due anni fa. “Nel 2023 abbiamo avuto appena 270 millimetri di pioggia, quest’anno 300. In una stagione normale ne cadreb

