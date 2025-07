“Competition is for losers”. Ormai la ferocia del modello di società vigente e dei poteri dominanti nel mondo si è spinta così avanti che chi deve lottare per emergere è già considerato un perdente. Si è instaurato il dominio aperto e illimitato di quanti possono schiacciare le esistenze degli altri e ne rivendicano il diritto. A individui come Donald Trump, Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu tutto è permesso, così come agli eserciti, ai grandi gruppi speculativi, alle multinazionali.

In questa esasperazione dell’arbitrio e della sopraffazione il governo israeliano è esemplare: il suo modo di agire è al di là di ogni limite di decenza e di umanità. Netanyahu viola ogni legge. Porta guerra ovunque voglia. Insiste a perpetrare la strage a Gaza al punto che dinanzi alla distruzione infernale che procura impallidisce persino il termine “genocidio”. Così mentre si discute sul diritto del popolo ebraico all’esistenza e all’autodifesa, non si vede la contraddizione tragica per cui Israele