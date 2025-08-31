La comunità e il cibo sano de “L’Oco! Orco che orto!”, in terra bresciana

Un’azienda agricola può diventare un luogo sociale, un centro riconosciuto dove le persone stringono relazioni e tornano a conoscere e affezionarsi al territorio in cui vivono. L’Oco!, Orco che orto! a Darfo Boario Terme, nella provincia di Brescia, lo dimostra.

“Spesso si leggono sui giornali storie individuali di ritorno alla terra -racconta Mattia Barbieri, tra i fondatori e contadino di L’Oco!-. Quello che però ci interessava era puntare su una forma che fosse veramente collettiva e partecipata e che aiutasse a far percepire in maniera diversa il luogo in cui abitiamo”.

Per raggiungere questo obiettivo il modello scelto è stato dunque quello della Comunità a supporto dell’agricoltura (Csa).

Una tipologia di realtà definita dalla dichiarazione di Ostrava del 2016, frutto del terzo incontro europeo delle Csa, come “partenariato diretto basato sulle relazioni tra più persone e uno o più produttori agricoli, che condividono i rischi, le responsabilità e i benefici dell’agricol