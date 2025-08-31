La causa miliardaria dei popoli del Delta del Niger contro Shell

Il conto dei danni provocati dallo sfruttamento petrolifero in Paesi come la Nigeria, ricchissima di petrolio, è ormai esorbitante. Ma i giganti fossili, che nell’ultimo anno hanno disinvestito da gran parte dei vecchi impianti a terra per concentrarsi su nuovi e più redditizi giacimenti offshore, non hanno alcuna intenzione di mettere mano al portafoglio per pagare le ingenti e onerose bonifiche. Per questo lo scorso giugno il monarca nigeriano Bubaraye Dakolo è comparso davanti a un’Alta Corte federale nella città meridionale di Yenagoa per chiedere un risarcimento record di 12 miliardi di dollari alla multinazionale anglo-olandese Shell. Dakolo è il leader del Regno di Ekpetiama in Bayelsa, Stato del Delta del Niger dove si trovano tra i più importanti giacimenti di tutta l’Africa occidentale. La causa legale di Dakolo è stata mossa anche dal recente disinvestimento di 2,4 miliardi di dollari da parte di Shell in attività in Nigeria, con il passaggio alle operazion