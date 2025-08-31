Altreconomia
La causa miliardaria dei popoli del Delta del Niger contro Shell

di e
Un protesta organizzata da Extinction rebellion davanti al quartier generale di Shell a Londra il 9 novembre 2024 per ricordare i 29 anni dall’esecuzione del gruppo di nove attivisti “Ogoni nine” per essersi schierati contro le major petrolifere. Tra di loro c’era anche Ken Saro Wiwa, scrittore, poeta e uno degli intellettuali più significativi dell’Africa postcoloniale © Andrea Domeniconi - Alamy Live News

A giugno 2025 i leader delle comunità nigeriane hanno chiesto un risarcimento di 12 miliardi di dollari per i danni causati dall’attività estrattiva nella regione. Il colosso fossile anglo-olandese non ha però intenzione di pagare le bonifiche

Tratto da Altreconomia 284 — Settembre 2025

Il conto dei danni provocati dallo sfruttamento petrolifero in Paesi come la Nigeria, ricchissima di petrolio, è ormai esorbitante. Ma i giganti fossili, che nell’ultimo anno hanno disinvestito da gran parte dei vecchi impianti a terra per concentrarsi su nuovi e più redditizi giacimenti offshore, non hanno alcuna intenzione di mettere mano al portafoglio per pagare le ingenti e onerose bonifiche. Per questo lo scorso giugno il monarca nigeriano Bubaraye Dakolo è comparso davanti a un’Alta Corte federale nella città meridionale di Yenagoa per chiedere un risarcimento record di 12 miliardi di dollari alla multinazionale anglo-olandese Shell. Dakolo è il leader del Regno di Ekpetiama in Bayelsa, Stato del Delta del Niger dove si trovano tra i più importanti giacimenti di tutta l’Africa occidentale. La causa legale di Dakolo è stata mossa anche dal recente disinvestimento di 2,4 miliardi di dollari da parte di Shell in attività in Nigeria, con il passaggio alle operazion

