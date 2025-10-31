La carenza d’acqua in Iraq costringe i ma’dan ad abbandonare le paludi

"Quando una delle mie bufale più care è crollata nell’acqua con la schiuma alla bocca per l’elevata salinità, ho capito che avrei dovuto lasciare le paludi irachene. Quella bufala faceva parte della mia famiglia, nutriva i miei figli”, racconta Abu Ahmed, che nel 2022 ha percorso circa 160 chilometri verso Sud, dalle paludi fino a Bassora dove oggi vive con la moglie, cinque figli e otto nipoti. “Andarmene è stata la cosa più difficile che abbia mai fatto: io, mio padre, mio nonno, da quando dio ha creato la vita, abbiamo vissuto in questa terra. Mi sono letteralmente sradicato dalla mia patria”.

L’Iraq è la terra tra i due fiumi, la Mesopotamia: quella rigogliosa area considerata la culla della civiltà. È ancora vero ma quell’acqua che per millenni ha corso fino al mare, ora è sempre più lenta e scarsa, trattenuta a Nord dalle dighe costruite dalla Turchia e a Est da quelle iraniane. L’incapacità del governo centrale di Baghdad di difendere la propria porzione di fiume sta facendo