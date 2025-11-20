La Bosnia ed Erzegovina oltre la retorica delle divisioni, trent’anni dopo Dayton

“Ricordo molto bene quando fu firmato l'Accordo di Dayton”, racconta Srećko Latal, tornando con la memoria a quel giorno di 30 anni fa. Come giornalista per l’Associated Press aveva seguito l’assedio di Sarajevo, raccontando la città durante quei 1.425 giorni. “Ci fu una grande celebrazione in tutta la Bosnia ed Erzegovina, perché le persone, la gente comune, erano stanche della guerra e volevano la pace”.

Il 21 novembre del 1995 a Dayton, in Ohio, Alija Izetbegović, presidente della Bosnia ed Erzegovina, Slobodan Milošević, presidente serbo della Repubblica federale di Jugoslavia, e Franjo Tudžman, presidente della Croazia, siglano l'Accordo. Sono passati tre anni e otto mesi dall’inizio della guerra, il 6 aprile del 1992. I morti sono circa 100mila, per gran parte, circa il 65% secondo i dati del Research and documentation center, bosgnacchi-musulmani di Bosnia.

Gli accordi fermano le ostilità ma vanno anche a sancire “de jure” quello che “de facto” avevano provato a ottenere