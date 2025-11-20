Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Ambiente / Reportage

La Bosnia ed Erzegovina oltre la retorica delle divisioni, trent’anni dopo Dayton

di
"Ozrenski Student" è un'associazione ambientalista. Gli attivisti si sono battuti per difendere il monte Ozren, nella Republika Srpska, dalle esplorazioni geologiche © Camilla de Maffei

La propaganda politica tenta di dividere la popolazione, strumentalizzando l’odio etnico e il lascito lacerante dell’Accordo di pace del 1995. In realtà il tessuto sociale è molto più coeso e saggio di quanto ci si possa immaginare. Uno degli esempi migliori dell’inattesa unità della società bosniaca è quello dei movimenti ambientalisti contro l’estrattivismo minerario. Le lotte per difendere la Majevica e l’Ozren

“Ricordo molto bene quando fu firmato l'Accordo di Dayton”, racconta Srećko Latal, tornando con la memoria a quel giorno di 30 anni fa. Come giornalista per l’Associated Press aveva seguito l’assedio di Sarajevo, raccontando la città durante quei 1.425 giorni. “Ci fu una grande celebrazione in tutta la Bosnia ed Erzegovina, perché le persone, la gente comune, erano stanche della guerra e volevano la pace”. 

Il 21 novembre del 1995 a Dayton, in Ohio, Alija Izetbegović, presidente della Bosnia ed Erzegovina, Slobodan Milošević, presidente serbo della Repubblica federale di Jugoslavia, e Franjo Tudžman, presidente della Croazia, siglano l'Accordo. Sono passati tre anni e otto mesi dall’inizio della guerra, il 6 aprile del 1992. I morti sono circa 100mila, per gran parte, circa il 65% secondo i dati del Research and documentation center, bosgnacchi-musulmani di Bosnia. 

Gli accordi fermano le ostilità ma vanno anche a sancire “de jure” quello che “de facto” avevano provato a ottenere

