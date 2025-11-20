Ambiente / Reportage
La Bosnia ed Erzegovina oltre la retorica delle divisioni, trent’anni dopo Dayton
di Tommaso Siviero —
La propaganda politica tenta di dividere la popolazione, strumentalizzando l’odio etnico e il lascito lacerante dell’Accordo di pace del 1995. In realtà il tessuto sociale è molto più coeso e saggio di quanto ci si possa immaginare. Uno degli esempi migliori dell’inattesa unità della società bosniaca è quello dei movimenti ambientalisti contro l’estrattivismo minerario. Le lotte per difendere la Majevica e l’Ozren