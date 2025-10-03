Cultura e scienza / Approfondimento
“Kneecap”, l’esilarante film sul gruppo hip hop più politico del momento
di Marco De Vidi —
I Kneecap sono un trio rap di Belfast che in questi anni si è fatto notare per le posizioni politiche, per l’approccio provocatorio, per l’uso della lingua irlandese che li ha resi un simbolo. La polemica più recente riguarda la loro presa di posizione sulla questione palestinese. Intanto il frontman, Mo Chara, è sotto processo e all’ultimo Glastonbury la Bbc ha deciso di non trasmetterne il live. Il film, presentato nel 2024 al Sundance, racconta le origini del trio, con una colonna sonora interessantissima