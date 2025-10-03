“Kneecap”, l’esilarante film sul gruppo hip hop più politico del momento

"Per che cosa è famosa Belfast?". "Bombardamenti? George Best? Panini?". "No. Gambizzazioni, kneecap", una pratica utilizzata a lungo dai paramilitari irlandesi per punire tanto i loro avversari politici quanto i delinquenti comuni. Questo dialogo tra i due rapper che stanno dando forma a una delle più interessanti e controverse band degli ultimi anni -i Kneecap appunto- dà il senso dell'approccio irriverente e crudo del loro gruppo che sta rivoluzionando l'hip hop scegliendo di cantare in inglese e in gaelico, espressione del legame con l'identità irlandese.

La loro vicenda è raccontata in un film, anch'esso intitolato semplicemente "Kneecap", ora uscito nei cinema italiani e disponibile ancora per pochi giorni. Molto più di un biopic: il lavoro del regista Rich Peppiatt, colpito dalla band dopo averli visti dal vivo e già autore del videoclip di uno dei loro singoli, è esilarante e al contempo descrive perfettamente le divisioni che ancora gene