Ken Saro-Wiwa e la lotta di oggi contro le compagnie petrolifere nel Delta del Niger

Il 10 novembre 1995 l’intellettuale, scrittore, poeta e attivista Ken Saro-Wiwa viene giustiziato nella prigione di Port Harcourt, in Nigeria, insieme ad altri otto attivisti del popolo degli Ogoni. Nel 1990 aveva contribuito alla nascita del Movimento per la sopravvivenza del popolo Ogoni (Mosop), una delle comunità vittime del “razzismo ambientale” delle compagnie petrolifere presenti nel Delta del Niger. Nel 1993 il Mosop era riuscito a spingere più di 300mila persone, circa la metà dell’intera popolazione Ogoni, a partecipare a una marcia pacifica contro Shell e contro i danni provocati dal colosso fossile nei lunghi decenni di sfruttamento petrolifero in Ogoniland. È stato in seguito a questa grande mobilitazione che fu arrestato e, dopo un processo molto discusso, condannato a morte con i suoi compagni.

Oggi la situazione nel Delta del Niger continua a essere tragica. E l’Italia non è parte muta in commedia, dato il ruolo di Eni. Lo denuncia Isaac Osuoka, attivista ambientale e pro-democrazia nel Delta del Niger, fondatore del Social action international, un’organizzazione che promuove i diritti umani e l’accesso ai mezzi di sussistenza delle comunità emarginate nell’Africa occidentale e centrale. Osuoka, che è anche ricercatore e professore aggiunto alla York University in Canada, farà tappa nel nostro Paese per intervenire all’incontro organizzato da Altreconomia, ReCommon e IrpiMedia martedì 11 novembre alle 19.30 presso lo spazio Mosso, in via Angelo Mosso 3 a Milano, dal titolo “Ken Saro-Wiwa. Trent’anni senza giustizia”. Lo abbiamo intervistato.

Professor Osuoka, qual è l’eredità che Ken Saro-Wiwa ci ha lasciato?

IO Ricordo che negli anni Novanta, quando Ken Saro-Wiwa e il Movimento per la sopravvivenza del popolo Ogoni hanno iniziato la loro lotta frequentavo l’Università e anche se ero un già un attivista non ero cosciente della violenza delle compagnie petrolifere. Le persone stavano vivendo sulla loro pelle l’inquinamento, la devastazione dell’ambiente, la perdita dei mezzi di sussistenza ma c’è voluto lo sforzo di Ken Saro-Wiwa per mobilitare la nostra gente. Ciò che è stato diverso con lui è stata la capacità di organizzarsi e di reagire come popolo, di dire no alla brutalità delle major petrolifere. E questo discorso è valido non solo per il popolo degli Ogoni ma anche per le altre popolazioni del Delta del Niger. La lotta degli Ogoni era principalmente contro la Shell perché era l’azienda che sfruttava le loro terre. Ma altrove, in altre zone, c’erano l’Agip che era di proprietà dell’italiana Eni, la francese Total, diverse aziende americane come ExxonMobil e Chevron. Ken Saro-Wiwa ha contribuito a risvegliare il Delta del Niger e a ispirare la popolazione a resistere all’ingiustizia dell’industria dei combustibili fossili.

A che punto siamo adesso?

IO Questo processo è ancora in corso con molte difficoltà, considerando la repressione degli ultimi decenni e il modo in cui sia le compagnie petrolifere sia gli Stati hanno risposto alle lotte della comunità ad esempio attraverso la corruzione dei leader dei movimenti. Ci sono grandi sfide da affrontare ma quello che è importante è che la lotta è ancora viva. Siamo ancora qui, ancora oggi, in Nigeria, nel Delta del Niger, a discutere su come portarla avanti e promuoverla e a ricordare Ken Saro-Wiwa. Inoltre non è da sottovalutare il fatto che le lotte del popolo degli Ogoni hanno contribuito alla mobilitazione anche a livello globale. In Europa e in Nord America c’è stata una campagna di boicottaggio della Shell che è stata ispirata in gran parte dal loro movimento. E oggi vediamo che c’è una maggiore consapevolezza della violenza dell’industria petrolifera, non solo quindi riguardo all’impatto delle emissioni di CO 2 o di metano derivanti dall’uso del petrolio ma anche delle conseguenze sulle persone che vivono intorno ai siti di estrazione. Inoltre i nuovi movimenti internazionali per l’ambiente, che sono emersi negli ultimi tre decenni, devono molto al lavoro svolto da Ken Saro-Wiwa e al modo in cui è riuscito a mobilitare i popoli in Nigeria ma anche a raggiungere gruppi in Europa, a sensibilizzare l’opinione pubblica nei Paesi Bassi, a stringere alleanze con Greenpeace e con quelle sono state le prime esperienze nello sviluppo e nell’evoluzione del movimento per la giustizia climatica a livello globale. Ci ha lasciato quindi un’eredità molto ricca.

Qual è oggi la situazione nel Delta del Niger?

IO Per capirlo possiamo tornare al 2011 quando il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep) ha pubblicato un rapporto (“Environmental Assessment of Ogoniland”, ndr) con una valutazione ambientale del territorio degli Ogoni, mostrando come il problema fosse molto peggiore di quanto si pensasse. Solo per fare un esempio gli studiosi dell’Unep avevano analizzato l’acqua che bevevano i membri di una comunità chiamata Nisisioken Ogale e hanno scoperto che il livello di benzene, sostanza cancerogena, era 900 volte superiore ai limiti di sicurezza stabiliti dall’Organizzazione mondiale della sanità. Nel 2023 ho fatto parte della Commissione petrolifera e ambientale dello Stato di Bayelsa, nominata dal governo dello Stato che è uno di quelli che si trovano nel Delta del Niger. E abbiamo scoperto che in alcune comunità il cromo nell’acqua che le persone bevevano era oltre mille volte superiore ai limiti di sicurezza. E questo è ciò con cui le persone convivono quotidianamente perché non hanno accesso all’acqua potabile. E quando le aziende petrolifere rivendicano il fatto di aver fornito loro acqua attraverso la costruzione di pozzi in realtà gli stanno dando da bere acqua inquinata perché arriva da pozzi poco profondi e non viene effettuata alcuna analisi per verificare la sua sicurezza.

Che ruolo ricopre Eni?

IO Eni è una delle aziende maggiormente colpevoli di questa situazione. Nel corso degli anni è stata una delle aziende più pericolose nelle sue operazioni nel Delta del Niger, anche se non era al centro dell’attenzione perché non era il più grande operatore. I riflettori erano infatti puntati verso Shell anche e soprattutto grazie alla lotta degli Ogoni. Ma se si esamina ciò che Eni ha fatto per decenni in diverse comunità del Delta del Niger dove ha lavorato, si realizza che era molto peggio di Shell perché evacuava gli effluenti tossici delle sue operazioni direttamente in pozzi a cielo aperto. Questo è accaduto nello Stato di Bayelsa, nel canale di Brass in cui ha “semplicemente” scaricato i suoi rifiuti non trattati. E questo è andato avanti per decenni, senza sosta. Adesso siamo in una situazione in cui, poiché alcune comunità sono riuscite a fare causa a queste aziende in Europa, nei Paesi Bassi, nel Regno Unito, le multinazionali si sono rese conto che la gente sta iniziando a prestare attenzione a quello che hanno fatto.

Quali conseguenze ha avuto questa maggiore attenzione dell’opinione pubblica?

IO Dopo tutto quello che è successo, dopo tutto l’inquinamento, la carneficina causata dalle compagnie petrolifere, queste hanno deciso di sottrarsi alle loro responsabilità e ai loro obblighi e da poco hanno concluso il processo di allontanamento e di svendita degli asset nel Delta del Niger. Hanno ritenuto opportuno vendere i loro beni, le loro risorse onshore alle cosiddette compagnie nigeriane che non hanno la capacità e le risorse per ripulire il disastro, bonificare e compensare. Il rapporto della Commissione del Bayelsa ha stimato che ci vorrebbero almeno un miliardo di dollari all’anno per i prossimi 12 anni per ripulire lo Stato del Bayelsa che è solo una parte del Delta del Niger. Per l’intero Delta del Niger la stima si aggira intorno ai centinaia di miliardi di dollari. Eni, ad esempio, ha venduto i suoi asset a una società nigeriana che ha legami con la famiglia dell’attuale presidente della Nigeria e che, guardando ai suoi libri contabili, era quasi insolvente. Come ha fatto un’azienda che era in bancarotta ad acquistare gli asset di Eni? Quindi la situazione nel Delta del Niger in termini di crisi ambientale, di impoverimento dei membri della comunità, di mancanza di beni e servizi essenziali è oggi purtroppo peggiore di prima.

Uno dei problemi che sono stati sollevati negli ultimi anni è il contributo al danno ambientale delle raffinerie artigianali illegali, in che cosa consiste?

IO Che ci siano raffinerie artigianali illegali e quindi persone che vivono nella foresta che rubano il petrolio greggio e lo raffinano nella boscaglia e contribuiscono in modo sostanziale al danno ambientale nella zona è un dato di fatto. Ma dobbiamo analizzare la questione. Come è successo? In quale Paese del mondo si permetterebbe a centinaia di raffinerie artigianali di operare nella foresta, tra i cespugli? Questo succede a causa del sistema che queste compagnie petrolifere europee e nordamericane hanno creato. Hanno reso impossibile normare il settore, hanno annientato la capacità di regolamentazione dello Stato e hanno contribuito ad alimentare la corruzione al suo interno. È responsabilità del governo e delle compagnie petrolifere garantire la sicurezza delle loro infrastrutture, in particolare di quelle così delicate. Ma non lo hanno fatto o non ci sono riusciti e questo in parte perché le aziende stesse e i funzionari dello Stato erano coinvolti in furti di petrolio su larga scala. Quindi era più comodo dare la colpa ai piccoli attori e affermare che c’erano alcune persone nella boscaglia che stavano rubando qualche barile di petrolio per raffinarlo. Inoltre questo succede anche perché la gente del posto non ha accesso al carburante. Non ha accesso all’energia. Quindi le persone sono costrette a raffinare il greggio da sole e a proprio rischio e pericolo, solo per avere un po’ di reddito e fornire cherosene per cucinare nelle proprie case.

C’è una qualche speranza?

IO Penso che la situazione diventerà ancora un po’ più difficile prima che inizi a migliorare. Questo perché abbiamo un governo in Nigeria che non è interessato al cambiamento ma piuttosto ad aumentare le sue entrate, aumentando la produzione di petrolio e gas nel Paese. Ci sono inoltre le compagnie petrolifere internazionali come Eni che si stanno concentrando sulle trivellazioni offshore e stanno ampliando la loro produzione in questo settore. Quindi nonostante i problemi interni alla Nigeria, nonostante il contributo delle aziende fossili al cambiamento climatico, stiamo assistendo a un’espansione della produzione, non a una riduzione. Questa è grande una sfida. È fondamentale dunque che la gente in Nigeria continui a organizzarsi ed è necessario costruire e rinnovare le alleanze con le organizzazioni e le persone interessate anche al di fuori del Paese come in Europa. Ad esempio gli italiani dovrebbero capire meglio che cosa sta facendo Eni in posti come la Nigeria. Tutti nel Delta del Niger sanno che Eni è un’azienda italiana. E tra la gente dei villaggi c’è l’idea che gli italiani siano malvagi, peggio di Shell e di Total. È questa l’impressione che gli italiani vogliono che la gente del Delta del Niger abbia di loro? Credo che sarebbe importante per il pubblico italiano rispondere a questa domanda.

© riproduzione riservata