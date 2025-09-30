Altreconomia
Cultura e scienza / Intervista

Jack Ashby. Storia naturale dei pregiudizi

di
Jack Ashby è assistente del direttore del Museo universitario di Cambridge, ricercatore presso il dipartimento di Studi scientifici e tecnologici dell’University college di Londra e presidente della Society for the history of natural history © Natalie Jones

I musei non rappresentano la natura in modo neutrale ma riflettono i nostri preconcetti, anche sociali, gli stereotipi di genere e i legami con il passato coloniale. Il processo di decostruzione è in atto, racconta lo zoologo inglese

Tratto da Altreconomia 285 — Ottobre 2025

I musei di storia naturale e le collezioni mostrate ai visitatori non sono una fotografia realistica della natura ma sono frutto delle idee di naturalisti e curatori e di conseguenza dei loro pregiudizi sociali e del nostro passato coloniale.

Allo stesso tempo però ci forniscono una chiave per interpretarli e per affrontare al meglio le sfide che ci aspettano, tra cui quella del clima.

A sostenerlo è Jack Ashby, assistente del direttore del Museo universitario di zoologia di Cambridge, nel suo libro “Nature’s memory: behind the scenes at the world’s natural history museums” (Penguin, 2025). Lo abbiamo intervistato.

Ashby, l’idea alla base del libro è che i musei non rappresentino la natura in modo neutrale ma riflettano i nostri preconcetti anche sociali. Ce la può spiegare meglio?
JA Le collezioni di storia naturale sono molto vaste e contano spesso milioni di esemplari: a Cambridge ne abbiamo due milioni mentre al Natural history museum di

