Istruzioni per il guardaroba del futuro, non binario e circolare

Non è stata tanto una questione estetica quanto l’idea che i funghi e la loro struttura vegetativa, il micelio, siano un simbolo capace di rappresentare le connessioni, spesso sotterranee, che caratterizzano i movimenti giovanili, capaci di portare avanti un cambiamento sociale e culturale lavorando quasi nel sottosuolo. “Volevamo far emergere una narrazione basata sull’idea di collettività. Inoltre i funghi sono degli organismi assolutamente non binari”.

Così Adaobim Ezeoke, classe 2002, fashion designer romagnola, racconta il tema scelto, quello che ha guidato il processo di co-creazione di un prototipo di guardaroba circolare e senza genere nell’ambito del progetto Agender circular apparel (Arca).

Ezeoke è stata infatti la persona selezionata, su settanta candidature presentate, insieme a Laura Corberò da Barcellona e Magdalena Stüve da Berlino, per rappresentare Bologna e partecipare all’iniziativa. Un’opportunità rivolta a stilisti e stiliste emergenti provenienti da tre Pae