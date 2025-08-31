Altreconomia
Istruzioni per il guardaroba del futuro, non binario e circolare

Adaobim Ezeoke, classe 2002, è stata la fashion designer selezionata, su settanta candidature presentate, per rappresentare Bologna e partecipare ad Agender circular apparel. Proprio nel capoluogo emiliano il 17 ottobre 2025 si terrà l’evento conclusivo dove verranno presentati i risultati del progetto e i materiali e i tutorial che verranno resi disponibili online in modo gratuito con licenza creative commons

Adaobim Ezeoke, fashion designer che vive a Bologna, racconta la collezione realizzata nell’ambito del progetto Agender circular apparel. Per lei la moda è politica. Non più da subire ma da provare a sfruttare per creare un cambiamento

Tratto da Altreconomia 284 — Settembre 2025

Non è stata tanto una questione estetica quanto l’idea che i funghi e la loro struttura vegetativa, il micelio, siano un simbolo capace di rappresentare le connessioni, spesso sotterranee, che caratterizzano i movimenti giovanili, capaci di portare avanti un cambiamento sociale e culturale lavorando quasi nel sottosuolo. “Volevamo far emergere una narrazione basata sull’idea di collettività. Inoltre i funghi sono degli organismi assolutamente non binari”.

Così Adaobim Ezeoke, classe 2002, fashion designer romagnola, racconta il tema scelto, quello che ha guidato il processo di co-creazione di un prototipo di guardaroba circolare e senza genere nell’ambito del progetto Agender circular apparel (Arca).

Ezeoke è stata infatti la persona selezionata, su settanta candidature presentate, insieme a Laura Corberò da Barcellona e Magdalena Stüve da Berlino, per rappresentare Bologna e partecipare all’iniziativa. Un’opportunità rivolta a stilisti e stiliste emergenti provenienti da tre Pae

