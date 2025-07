Indagine sui checkpoint in Egitto, meccanismi discriminatori alla base dello Stato di polizia

“Riescono ad aspettare ore e ore, anche giorni. Possiamo bloccarli sui ponti per quanto tempo vogliamo. Ciò che importa è assicurare il passaggio alla gente importante, non a chi non conta niente”. Questa candida affermazione di un funzionario di polizia egiziano racchiude la logica del pervasivo sistema dei checkpoint, meccanismi fondamentali dello Stato di polizia, specialmente durante l’era di Mubarak (1981-2011).

A differenza di precedenti ricerche sui checkpoint in contesti di conflitti o di collasso dello Stato, questo articolo esamina il loro ruolo all’interno di un regime autoritario pienamente operativo e dell’attuale Stato-nazione. Sulla base di documenti legali, ricerche etnografiche sul campo, e interviste semi-strutturate, questo rivela come i posti di blocco contribuiscano a uno stato di eccezione di routine, legittimato da strutture legali sia militari sia civili. Un’eccezione che governa la mobilità, i rapporti di lavoro e il controllo territoriale. I posti di blocco sono onnipresenti nel paesaggio sociale e politico egiziano, in quanto unità fisse o mobili su tutto il territorio.

Essi funzionano come “nodi spaziali di potere”, che filtrano, segregano e disciplinano le popolazioni, in special modo i lavoratori precari e la manodopera in eccesso. Spesso descritti come kama’in (imboscate) questi operano con un potere arbitrario illimitato, generando ambiguità e paure che rinforzano la “pubblica docilità”. Tale imprevedibilità è volutamente “creata” per interiorizzare il potere dello Stato.

Originariamente diffusi durante la “guerra al terrore” negli anni Ottanta e Novanta del Novecento, i checkpoint si ricollegano anche alle pratiche ottomane di controllo della mobilità rurale del XIX secolo. Piuttosto che reagire a minacce concrete, operano come meccanismi di produzione di ordine e di obbedienza, compensando l’incapacità strutturale dello Stato di regolare la vita quotidiana. Essi incarnano una logica militarizzata adattata al controllo interno.

L’analisi introduce il concetto di “politica del passaggio”: le lotte sui termini di attraversamento dei checkpoint che ridefiniscono sia l’autorità sia le condizioni del commercio e della mobilità. I posti di blocco sono strumenti efficaci in termini economici per affermare il controllo sulle persone, le risorse e lo spazio. Nelle economie deboli facilitano una stretta sorveglianza sulle regioni periferiche mentre esternalizzano la governance.

Sotto l’egemonia neoliberale del cosiddetto Sud globale, l’imperativo capitalista della circolazione è invertito: il controllo della mobilità diventa politicamente utile e economicamente conveniente a gestire le popolazioni in eccesso. Rallentando o bloccando il movimento, i checkpoint filtrano e disciplinano le popolazioni ritenute superflue, rinforzando le gerarchie di accesso e di esclusione.

Questi strumenti non solo delimitano il territorio, lo producono, trasformando zone fluide in rigide griglie di accesso e di esclusione. Controllando l’“uso economico” della terra, rafforzano le disuguaglianze tra centro e periferia. La logica territoriale si estende anche all’identità, filtrando le popolazioni attraverso classe, etnicità, e origine regionale, materializzando le “cartografie quotidiane dell’esclusione”.

I checkpoint egiziani operano attraverso un’eccezione routinaria, la banale normalizzazione di una governance eccezionale. I diritti costituzionali esistono a livello macroscopico ma sul terreno questi applicano deroghe ad hoc -ritardi arbitrari, perquisizioni illegali- che sfuggono alla responsabilità legale. Questa logica è in linea con la “tecnologia di esclusione”, teorizzata da Didier Bigo, che applica il dispositif di Foucault anche ai regimi liberali legali. Delinea il profilo di soggetti “anomali” e normalizza la sorveglianza.

Questi posti di blocco, spesso definiti “confini” o “zone militari”, sospendono i diritti della legalità formale, permettendo ispezioni corporee, restrizioni di movimento e arresti basati sul sospetto. Un sistema di marcatura preventiva identifica le popolazioni a rischio utilizzando database biometrici, profili digitali, e polizia predittiva, dove cicatrici, tatuaggi o anche abbigliamento possono far scattare la detenzione.

A un checkpoint in Egitto si può essere fermati per qualsiasi cosa, da un assegno scoperto al sospetto di un agente. Anche se il Paese opera formalmente sotto la legge d’emergenza da decenni, la sua eccezione routinaria emerge dall’interazione tra legge ordinaria e economia politica, che produce una logica di governance di polizia. La tensione tra Stato di diritto e Stato di polizia viene mediata per mezzo di uno Stato permanente di eccezione, paradossalmente supervisionato dal sistema legale e giudiziario egiziano. I checkpoint sono luoghi in cui si fondono legge e applicazione. L’eccezione non è una reazione alla crisi, ma è incorporata nella routine istituzionale e le pratiche quotidiane.

Situato a 136 chilometri da Il Cairo, il Tunnel di Martyr Ahmed Hamdi separa il Sinai dall’Egitto continentale. Ha un’importanza strategica a causa della posizione del tunnel, la sensibilità del Canale di Suez e la posizione geopolitica del Sinai. Classificato legalmente come checkpoint di frontiera -nonostante i confini internazionali siano distanti più di 300 chilometri a Est- questo ridefinisce il territorio interno come “zona di confine”, sospendendo la legge regolare e consentendo un’eccezione diventata routine. L’economia del Sinai meridionale, dominata dal turismo straniero, genera una domanda stagionale di lavoratori dei servizi. Si tratta tuttavia di una zona altamente limitata in cui i checkpoint funzionano soprattutto come meccanismi di filtraggio primari. L’area è attraversata da economie informali e illecite, tra cui il traffico di marijuana, l’estorsione per la protezione della proprietà e il contrabbando di materiale di costruzione da parte delle tribù beduine. Il checkpoint occidentale del tunnel è complesso e multistrato: un cancello per il rilevamento di bombe, ispezioni tecniche con l’ausilio di cani, controlli manuali dei veicoli e dei documenti d’identità da parte dei soldati, e controlli elettronici in stile aeroportuale.

Le esperienze ai checkpoint variano notevolmente in base alla classe e all’identità etnico-politica. I precari -giovani, disoccupati, lavoratori informali- sono i più vulnerabili a umiliazioni e ritardi. In assenza di contratti validi o avendo precedenti penali, devono affrontare ispezioni più severe e abusi verbali. Lasciare un documento di identità a un posto di blocco rappresenta un onere logistico e una forma di sottomissione, che espone le persone a ulteriori controlli. La polizia morale è diffusa: le donne che viaggiano con uomini con cui non sono imparentate possono essere molestate e le coppie non sposate vengono spesso umiliate. Il possesso legale di alcool può portare alla confisca e alla pubblica vergogna. Per coloro che hanno precedenti penali la mobilità è fortemente ristretta, le prospettive di lavoro sono limitate, e la sorveglianza è costante. Gli ex prigionieri politici sono regolarmente fermati e viene loro impedito di entrare nel Sinai meridionale.

Un detto locale riassume così questa geografia del controllo: “Asfalto per il governo, deserto per le tribù”. La circolazione lungo le strade asfaltate è strettamente regolata, mentre a pochi metri di distanza, sulle spiagge o in montagna, la polizia scompare, le droghe sono tollerate e le norme di genere sono “rilassate”. Queste “zone liberate” vengono tollerate in nome del turismo. In risposta al controllo pervasivo, gli egiziani adottano spesso la docilità e l’invisibilità per evitare i ritardi. La docilità diventa un mezzo per passare più velocemente i posti di blocco. Il sistema rafforza una gerarchia in cui le regole, la disciplina e la violenza prevalgono sulla legge. In alcuni casi la tortura è considerata una via più vantaggiosa del sistema legale. Pertanto, i checkpoint non sono soltanto mezzi di repressione ma meccanismi che riproducono un ordine politico e sociale naturalizzando la sottomissione e atomizzando la resistenza.

I checkpoint egiziani non sono soltanto misure di sicurezza: sono strumenti di controllo permanenti, routinari. Istituzionalizzano uno stato di eccezione incorporato nella vita quotidiana, mescolando la legge civile e militare per creare regimi spaziali di esclusione. In quanto dispositivi socio-tecnici di territorializzazione, essi segregano le popolazioni, limitano l’accesso al mercato e consolidano le disuguaglianze spaziali e di classe. Entro un’economia politica neoliberale, disciplinano le popolazioni in eccesso e consolidano l’autorità statale. Operando come “imboscate” i checkpoint non solo consentono la negoziazione e l’estrazione di risorse, ma producono strategicamente docilità, smobilitano la resistenza e normalizzano l’asservimento.

