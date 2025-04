Incontro con Asil Al Jallad, la prima ginecologa araba volontaria a Gaza

Momenti come scoprire di essere incinta o ascoltare i primi battiti del cuore del proprio bambino in grembo sono fonte di dolore, più che di gioia, per le madri a Gaza, dove quasi il 70% delle oltre 52mila vittime dell’atroce genocidio in corso condotto da Israele sono donne e bambini.

Asil Al Jallad, prima ginecologa araba a partecipare volontariamente alle missioni mediche d’emergenza a Gaza dal 7 ottobre 2023, ha vissuto in prima persona questa drammatica realtà.

Altreconomia l’ha incontrata il 16 aprile ad Amman, in Giordania, durante e a margine dell’evento “Women’s collective power to lead peace and security”, organizzato dalla Ong Arab renaissance for democracy and development (Ardd). Un incontro che ha visto la partecipazione di premi Nobel per la pace e difensori dei diritti umani per riflettere sul ruolo cruciale delle donne nella costruzione della pace, nella difesa dei diritti e nella resilienza. In quell’occasione, la dottoressa Asil, rientrata di recente da Gaza dalla sua seconda missione, ha condiviso la sua esperienza.

La potenza del suo racconto emerge subito, non appena il microfono amplifica la sua voce nella sala gremita, nonostante il solito giovedì pomeriggio afoso e trafficato di Amman.

“In una situazione dove le persone sono private di tutto, dove oltre il 90% della popolazione di Gaza è denutrita, immaginate che cosa significa essere donna”, esordisce, sottolineando come le condizioni per le donne fossero difficili già prima del 7 ottobre. Racconta che il timore di uscire di notte per strada per le donne palestinesi è una realtà che dura da almeno 18 anni, tanti quanti corrispondono all’assedio israeliano della Striscia. “Aggiungiamo a questo l’essere incinta, partorire, portare sulle spalle la responsabilità di una famiglia sfollata che si nutre solo di cibo in scatola, mentre si lotta ogni giorno contro la mancanza di igiene e assistenza sanitaria di base”. La sua voce si fa più intensa mentre descrive la quotidianità agghiacciante degli ospedali da campo d’emergenza di Khan Younis e Rafah, dove ha operato.

“Avevamo centinaia di pazienti ogni giorno, abbiamo assistito moltissime donne nel parto in condizioni mediche estremamente precarie. In media, una donna poteva restare con noi solo un’ora dopo il parto, vista la gravità dell’emergenza”. La cosa più dura, racconta, era costringere le donne a lasciare la struttura contro il parere medico e contro la loro volontà, per mancanza di posti. “Immaginate una madre che ha appena partorito, costretta ad andarsene senza avere scelta, temendo di non riuscire nemmeno a tornare a casa viva”, aggiunge con rabbia Asil.

Originaria della Palestina ma nata e cresciuta in Giordania, come oltre il 60% della popolazione giordana, Asil Al Jallad si definisce “dottoressa per passione, madre con una missione, donna con un ideale”. Attraverso i suoi canali Instagram e YouTube si può cogliere la sua dedizione per il suo lavoro: da anni partecipa a programmi televisivi e radiofonici, eventi pubblici, per promuovere una maggiore consapevolezza su salute sessuale e riproduttiva. “Dopo il 7 ottobre, restare a guardare senza fare nulla per me era insostenibile”, racconta. Così ha fatto di tutto per riuscire ad andare a Gaza.

La prima volta a febbraio 2024, quando ha dovuto lottare per convincere l’Ordine dei medici della Giordania della necessità di ginecologhe e ostetriche nelle missioni, allora non considerate prioritarie. La seconda, a marzo, di nuovo durante il Ramadan, il mese sacro per la maggioranza musulmana della Striscia. “I bombardamenti riprendevano proprio durante l’iftar, il momento in cui le famiglie interrompono il digiuno”. Ma il livello di distruzione, riporta, non è paragonabile tra le due missioni.

“La prima volta erano passati cinque mesi dall’inizio della guerra. Stavolta, era dieci volte peggio”, aggiunge senza mezzi termini. “Parlare di genocidio è riduttivo: siamo oltre i limiti di ciò che l’essere umano possa immaginare”. Durante la sua seconda missione, Asil ha trovato una Gaza completamente devastata, materialmente e psicologicamente, anche alla luce delle decisioni unilaterali di Israele di interrompere il cessate il fuoco a marzo e di imporre il blocco totale dell’ingresso degli aiuti umanitari. “Stavolta avevamo un piano di lavoro sulla salute riproduttiva, avevamo iniziato a fare sensibilizzazione per migliorare le condizioni igieniche minime. Invece, i bombardamenti sono ripresi in modo incessante e da un giorno all’altro non c’era più nulla. Mancavano i farmaci più elementari, l’assistenza che potevamo fornire era al minimo. Per calcolare le gravidanze, dovevamo affidarci a ipotesi, perché non avevamo alcun mezzo diagnostico”.

Come già denunciato anche dalla dottoressa e scrittrice Haya Ahmed da Gaza, anche per Asil la salute delle donne sta vivendo una vera e propria guerra a sé. Le patologie ginecologiche peggiorano di ora in ora. Le donne non assumono vitamine essenziali per un parto sicuro, mancano esami per identificare eventuali anomalie genetiche. La scarsa igiene mestruale legata alla guerra ha costretto molte a usare stracci di fortuna utilizzati più volte, visto che gli assorbenti sono diventati un lusso, e quelli distribuiti dalle Ong sono insufficienti. Lo stesso vale per i pannolini per i bambini. Tutto questo in un contesto che, secondo il Centro statistico palestinese, rappresenta la più grave crisi di orfani della storia moderna: circa 17mila bambini sono rimasti senza entrambi i genitori dal 2023. Con dolore, Asil racconta anche di donne morte dopo il parto, di madri che hanno perso tutta la famiglia o hanno partorito da vedove.

Il ricordo è ancora troppo vivo perché Asil non si commuova ma è proprio in quel momento che il suo racconto si fa ancora più appassionato. Spiega che cosa l’ha spinta, da madre di due bambini, a partire per Gaza. “Non riuscivo più a dormire la notte”, confida. Cresciuta guardando in televisione l’occupazione, i bombardamenti e le violenze dei coloni, quelle immagini l’hanno segnata fin da bambina.

La sua famiglia, originaria di Tulkarem, si è rifugiata in Giordania, senza mai poter rivedere la Palestina, come lei, fino a febbraio dell’anno scorso. “Ogni sera mi sentivo in colpa nel mettere i miei figli a dormire, nel loro caldo letto, al sicuro”, racconta. “In colpa per avere il privilegio di farlo, mentre a pochi chilometri da noi altre madri e bambini venivano uccisi. In tanti mi hanno detto che non avrei dovuto lasciare i miei due bambini (di dieci e otto anni) per andare a rischiare la vita ed aiutarne degli altri. Ma io la vedo diversamente: dovevo partire proprio per loro, per essere un esempio. Perché se vogliamo cambiamenti nel mondo, giustizia, libertà, tutto questo deve partire da te. Voglio che i miei figli imparino questo sin da subito”.

Soprattutto Asil tiene a sottolineare che ciò che ha fatto è solo una goccia nel mare rispetto ai bisogni immensi dei due milioni di abitanti di Gaza che hanno perso tutto ciò che assomigli a una vita dignitosa. Paradossalmente, è stata Gaza a ridarle speranza nell’umanità, e l’ha ispirata a fare ancora di più. “I medici e gli infermieri palestinesi lottano da generazioni per l’umanità e per la giustizia -conclude Asil-. Le donne palestinesi a Gaza mi hanno donato una forza che non credevo di avere. Continuano a dare la vita al mondo, in mezzo a morte e distruzione. Che cosa c’è di più potente di questo come atto di resistenza?”.

