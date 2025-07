In Svizzera le persone migranti restano nel limbo. Tra respingimenti e indifferenza

In una calda giornata estiva il treno proveniente da Milano Centrale arriva puntuale al binario 4 della stazione di Chiasso, snodo viario e città di confine del Canton Ticino, in Svizzera. Il convoglio rimane in sosta per circa quattro minuti. Una dozzina di guardie dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (Udsc) sale ordinatamente dagli ingressi anteriori e posteriori del mezzo. Percorrono tutti i vagoni. Chiunque sia giovane, uomo e non bianco viene invitato a scendere dal treno. Hassan, un giovane ragazzo tunisino è tra questi. Sta provando a raggiungere la Germania. Viene accompagnato insieme a un gruppo di uomini -marocchini, afghani e subsahariani- in una stanza a pochi passi dall’uscita della stazione. Gli altri passeggeri scendono e il treno riparte.

Hassan è una delle quasi 80mila persone che hanno provato ad attraversare il confine svizzero negli ultimi due anni. Nel 2023, la Svizzera ha registrato oltre settemila persone consegnate alle autorità es