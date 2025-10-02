In ricordo di Jean Luc Stote, l’umanità fatta frequenza tra le persone

Il Titta e Jean Luc lo dicevano sempre: “non moriremo giovani”. L’idea di gioventù non ha regole d’età, e alla fine sono morti giovani in questo 2025. Giovani perché pieni di vita, di sogni, d’amore e di rabbia per quel che accade in Palestina e nel mondo. Il Titta era il soprannome di Gianbattista Colleoni, musicista istrionico collaboratore di Lucio Dalla, PFM e Franco Battiato. Jean Luc era un visionario, vedeva la musica dove gli altri non vedevano nulla, tanto da inventarsi la Festa della musica a Brescia, trasformandola in uno degli appuntamenti musicali più importanti d’Italia. Ma ancora prima è stato conduttore radiofonico, coordinatore dei programmi di Radio Onda d’Urto, dj, organizzatore di concerti. Jean Luc è stato anche di più: un catalizzatore di energia e sogni, un compagno di viaggio e di passioni per chiunque abbia avuto la fortuna di incrociarne il cammino.

Nato a Nancy, in Francia, Jean Luc, 72 anni, ha avuto un malore improvviso e fatale il 30 settembre. Per oltre quarant’anni è stato un punto di riferimento per la scena alternativa bresciana: da quando gestiva il MonAmì, “filosofo rock” secondo molti, profondamente convinto del potere trasformativo della musica. La sua voce e il suo entusiasmo hanno risuonato per anni nelle trasmissioni di Radio Onda d’Urto, dove ha coordinato programmi e promosso artisti emergenti, costruendo ponti tra generazioni di musicisti e appassionati. Non era solo un musicista o un organizzatore: era un vero punto di riferimento umano, sempre pronto a condividere esperienze, vita e ascolti. E così si inventava di tutto dal pop club al Magazzino 47 alle notti in onda per accompagnare i migranti in lotta per il permesso di soggiorno.

“Ricordiamo il suo impegno. Ha dato tantissimo alla musica e a chi di musica vive. Per questo era e rimane una figura importante nel suo essere così com’era, genuinamente psichedelico. Difficile dimenticarlo” dicono Luca e Alberto dei Verdena. “Per anni abbiamo associato Brescia al nome di Jean Luc. Ricordiamo la nostra prima data al Magazzino 47, ultra-esordienti. Lui c’era. E aveva sempre voglia di condividere. Esperienze, vita, ascolti. Ricordo quando al festival vendeva i dischi. Per me un appuntamento che non mi sarei mai perso. Il mio ultimo acquisto è stato Shudder to Think – Pony Express Records. Lo ascoltiamo. E ti ricordiamo”.

Mentre per Beppe de le Capre a Sonagli è facile ricordare che “la prima cosa che ho pensato è stato che ora lui e il suo caro amico Titta sono nuovamente insieme a parlare di musica, fumare qualche sigaretta, emozionarsi nel ricordare concerti ai quali sono stati e a giocare a fare ‘fratello buono e fratello birbante’. Con Jean Luc era bello parlare di tutto ma soprattutto di musica e del mondo (non sempre lindo) che ne gravita attorno ed ogni volta che la chiacchierata finiva ne uscivo sempre arricchito. Ci ha ‘coccolati’ a dovere sempre e comunque, in modo sincero e paterno. Per il resto, io e le Capre non abbiamo parole, è difficile, è stata una notiziaccia. Prima Titta, ora Jean. Fate buon viaggio insieme”.

Se il Titta è morto a luglio, Jean Luc ha aspettato il 30 settembre per raggiungerlo. L’acquario, lo studio mobile di Radio Onda d’Urto che nei giorni della festa estiva dell’emittente antagonista è il centro del racconto di quel che accade in via Serenessima era stato dedicato al Titta. Jean e il Titta per anni hanno condotto un programma grandioso sulle frequenze di Onda d’Urto, “Casa Titta”. Qualcosa che andava oltre il certificare un’amicizia incredibile.

La città di Brescia gli deve tanto. La Festa della musica non sarebbe quella che conosciamo senza la sua passione: giorni di gioia collettiva, concerti nelle strade e nelle piazze, incontri, formazione musicale nelle scuole. Come ha ricordato anche la sindaca Laura Castelletti, Jean Luc trasformava le sue passioni in motore di comunità e bellezza, rendendo la musica un linguaggio universale e uno strumento educativo. Il suo impegno ha lasciato un segno indelebile nella città e nelle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Jean Luc era genuinamente psichedelico, antimilitarista radicale, amava la vita, la musica e gli altri senza riserve. Sarà impossibile dimenticarlo. Da anni finiva ogni suo programma in radio riprendendo le parole di Vittorio Arrigoni e inventando una chiusura che è oramai mitologia: “auguro a tutti un buon divertimento, se potete e se ve la sentite, e restiamo umani. Ciao”.

© riproduzione riservata