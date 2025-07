In Italia i “paradisi” degli uccelli selvatici sono sempre di più

La gallina prataiola è una specie della famiglia delle otarde. In Italia è molto rara, presente nella sola Sardegna, con una popolazione stimata tra i 1.400 e i duemila esemplari. “Oggi soffre un forte declino nelle principali aree di riproduzione e secondo i criteri della Birdlife International è una specie a rischio di estinzione -spiega Marco Gustin, responsabile Specie e ricerca della Lipu, associazione che si occupa di tutela dell’avifauna dal 1965-. La presenza sul territorio sardo di soli cinque maschi ‘cantori’, ovvero in fase riproduttiva, permette di individuare una ‘Iba’”.

L’acronimo usato da Gustin sta per Important and biodiversity areas e può essere tradotto in “paradiso degli uccelli selvatici”. A fine maggio la sua associazione ha presentato ai soci il nuovo inventario nazionale delle Iba, che è stato inviato anche al ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase): la Lipu, cioè, ha mappato le aree ornitologiche più importanti in Italia per la n