In India i Jenu Kuruba si riprendono la terra ma i loro diritti non sono ancora in salvo

I Jenu Kuruba, popolazione indigena del Parco nazionale di Nagarhole, sono tornati a vivere nel villaggio dei propri antenati. La loro terra ancestrale, oggi area protetta, si trova a circa duecento chilometri da Bangalore, la capitale dello Stato del Karnataka, all’estremo Sud del subcontinente indiano.

Quarant’anni fa erano stati scacciati per far spazio a una riserva della tigre, secondo un modello di conservazione predatorio e coloniale. Ben 52 famiglie Jenu Kuruba, lo scorso 5 maggio, sono tornate invece a Karadikallu Attur Kolli, il loro villaggio nella foresta. Un tentativo pianificato per tempo e ostacolato dalle autorità, che prima hanno provato a dissuaderli, citando una fantomatica ordinanza del tribunale che richiedeva il loro allontanamento, per poi fare irruzione il 18 giugno nel villaggio con 250 tra guardie forestali, forze di sicurezza e polizia per demolire sette delle case da poco ricostruite.

Survival international ha immediatamente denunciato l’accaduto. “Vi