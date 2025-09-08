In Giordania la linea della stabilità “a tutti i costi” è sempre più sottile e rischiosa

“Quando Israele intercetterà le navi -fatto probabile- ce li vedi i governi arabi fare qualcosa per liberarci?”. È amara l’ironia di M.R., membro della Global Sumud Flotilla per la Giordania, in partenza per dare il suo apporto prima che le navi salpassero da Barcellona.

“Ancora una volta la Global March to Gaza partita da Tunisi ci ha fatto capire da che parte stanno i Paesi arabi’”, confida, ricordando Egitto e Libia che fermarono migliaia di attivisti sul proprio territorio prima che arrivassero al valico di Rafah, lo scorso giugno. In Giordania, per contro, “non si è mossa una foglia. Il nostro governo ha diffuso un clima di paura che ormai qualsiasi cosa si faccia per la Palestina è fortemente controllata o vietata. Per cui, meglio che sulle navi della Flottilla noi arabi non ci saliamo”. M.R. -attivista di lunga data, tra i fondatori del gruppo Bds Jordan- di solidarietà e i diritti umani ne sa abbastanza per affermare che la situazione attuale, nel regno hashemita, è molto de