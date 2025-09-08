Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Diritti / Reportage

In Giordania la linea della stabilità “a tutti i costi” è sempre più sottile e rischiosa

di
Un'immagine del re Abd Allah II di Giordania ad Amman al rientro da un viaggio a Washington © Mohammad Shamandafar

A 55 anni dal “Settembre Nero”, con il genocidio in corso nella Striscia di Gaza e l’intera regione in fiamme sullo sfondo, la Giordania attraversa uno dei periodi più critici della sua storia. Tra repressione violenta delle libertà e interessi occidentali da assecondare, l’“oasi di pace” del Medio Oriente è a rischio. Il racconto da Amman

“Quando Israele intercetterà le navi -fatto probabile- ce li vedi i governi arabi fare qualcosa per liberarci?”. È amara l’ironia di M.R., membro della Global Sumud Flotilla per la Giordania, in partenza per dare il suo apporto prima che le navi salpassero da Barcellona.

“Ancora una volta la Global March to Gaza partita da Tunisi ci ha fatto capire da che parte stanno i Paesi arabi’”, confida, ricordando Egitto e Libia che fermarono migliaia di attivisti sul proprio territorio prima che arrivassero al valico di Rafah, lo scorso giugno. In Giordania, per contro, “non si è mossa una foglia. Il nostro governo ha diffuso un clima di paura che ormai qualsiasi cosa si faccia per la Palestina è fortemente controllata o vietata. Per cui, meglio che sulle navi della Flottilla noi arabi non ci saliamo”. M.R. -attivista di lunga data, tra i fondatori del gruppo Bds Jordan- di solidarietà e i diritti umani ne sa abbastanza per affermare che la situazione attuale, nel regno hashemita, è molto de

Per leggere questo articolo abbònati su altreconomia.it

Per leggere questo articolo abbònati

Annuale
digitale
Tutta l'informazione indipendente a portata di clic
Il prezzo originale era: 38,40€.Il prezzo attuale è: 35,00€.
Abbònati
Annuale
carta + digitale
Un anno di informazione indipendente dove vuoi e come vuoi
Il prezzo originale era: 66,00€.Il prezzo attuale è: 50,00€.
Abbònati
Biennale
carta + digitale
Senza pensieri per due anni
Il prezzo originale era: 132,00€.Il prezzo attuale è: 100,00€.
Abbònati
Potresti essere interessato a…
Leggi anche
Libri consigliati

Newsletter

Iscriviti alla newsletter di Altreconomia per non perderti le nostre inchieste, le novità editoriali e gli eventi.

Altra Economia – società cooperativa impresa sociale
via Adriatico 2 – 20162 Milano
Partita Iva 12973030153
Cod. fatt. elettronica 1N74KED
Iscrizione Albo Cooperative A187272
Tel. 02/89919890
segreteria@altreconomia.it

Stampa libera per il clima / con Greepeace
© 2025 Altra Economia soc. coop. impresa sociale Tutti i diritti riservati
Privacy Policy / Cookie Policy
Altreconomia
Abbònati
Carrello
Accedi