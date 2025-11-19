In Cile una rete femminista aiuta le donne ad abortire in segreto e in sicurezza

“Sapevo che indossava scarpe arancioni”. Ferma in una strada di Santiago del Cile, Catalina ha riconosciuto l’attivista che l’avrebbe aiutata ad abortire dal colore degli stivali. L’incontro è avvenuto rapidamente, come un saluto veloce tra amiche: “Mi ha dato un pacchetto e io sono tornata subito a casa. Dentro c’erano le pillole che dovevo assumere per avere un aborto”, ricorda.

In Cile è possibile interrompere la propria gravidanza solo in casi eccezionali: se la donna ha subito una violenza sessuale, se la salute della madre è a rischio e se il feto presenta malformazioni. Al di fuori di queste circostanze non è consentito farlo e chi aiuta ad abortire rischia fino a cinque anni di carcere: così le reti femministe hanno creato strategie per supportare e tutelare chi decide di non avere una gravidanza.

Ad avere assistito Catalina è stata “Con las amigas y en la casa”. Nata nel 2016, è una rete che offre supporto a donne e persone gestanti che vogliono abortire. Alla base c’è l’idea di non lasciare nessuna da sola, rivendicando il diritto di scegliere sul proprio corpo. Il gruppo è composto da centinaia di attiviste ed è organizzato in formazioni territoriali ormai presenti in tutto il Paese. In un contesto in cui l’unica soluzione è ricorrere agli aborti clandestini, soprattutto quando si proviene da condizioni di povertà e marginalità, “Con las amigas y en la casa” è un punto di riferimento. Quando si entra in contatto con le aborteras, comincia il percorso di accompagnamento. Si inizia con l’organizzazione di un incontro telefonico in cui vengono richieste un’ecografia e dati generali sullo stato di salute. Dopo una prima conoscenza, si viene invitate a partecipare a un laboratorio collettivo, organizzato negli spazi di associazioni che supportano la battaglia per l’aborto legale.

“Ricordo che la sala era piena di donne. C’erano anche ragazze minorenni, accompagnate da adulte. Eravamo diverse, ognuna con la sua storia: insegnanti, studentesse, poliziotte, casalinghe o impiegate. Tutte stavamo vivendo la stessa situazione”, dice Catalina. “Con me avevo un quaderno e ho scritto il numero di quante persone eravamo nella stanza. Ho capito di non essere sola, mi sono riconosciuta in chi era con me, mi sono sentita protetta. Ho sperato che le cose finissero per il meglio per ognuna di noi”.

Nel corso del laboratorio si spiega come assumere con sicurezza il mifepristone e il misoprostol, le pillole indicate dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) come farmaci sicuri per ottenere un aborto farmacologico. Le attiviste illustrano le fasi del procedimento: consigliano che cosa mangiare e bere per prepararsi, come ingerire i medicinali e cosa fare nei giorni successivi alla pratica. Tutte le informazioni fanno parte di procedure e raccomandazioni mediche consolidate. Si danno inoltre consigli su come prendersi cura del corpo usando erbe medicinali e su come cucinare tisane per calmare i dolori e i crampi. L’incontro è anche un momento per raccontarsi e, se si vuole, condividere le motivazioni della propria scelta, le paure o i desideri. “Quando sono uscita, sentivo di avere le informazioni di cui avevo bisogno. Non avevo paura, mi sentivo forte. Ero convinta della mia decisione e non avevo sensi di colpa”, conclude Catalina. Dopo il laboratorio, il supporto continua e le attiviste restano in contatto con chi sta abortendo durante l’intera durata del processo di interruzione della gravidanza. Nel caso in cui sorgano complicazioni, della rete fanno parte mediche e infermiere cui è possibile chiedere aiuto. È la pratica politica e collettiva dell’accompagnamento femminista: sostenersi attraverso gesti di cura e solidarietà, senza giudizi.

Da quando è stato fondato ad oggi, “Con las amigas y en la casa” ha aiutato ad abortire almeno 50mila persone. Le attiviste inviano il mifepristone e il misoprostol per posta, soprattutto quando bisogna raggiungere le zone rurali del Paese, oppure le pillole sono scambiate in brevi incontri organizzati in un modo tale da tutelare chi vi partecipa. Il collettivo fornisce i medicinali in modo gratuito e chiede di contribuire solo se le proprie condizioni economiche lo consentono. Se vengono acquistate sul mercato nero, le due pillole sono vendute a prezzi che variano a seconda delle dosi e possono andare dai 70mila pesos cileni (circa 100 euro) fino ai 144mila pesos (circa 210 euro). “Spesso ci raccontano che i medicinali sono scaduti. Non è raro che una donna venga imbrogliata e che si approfitti della sua condizione di vulnerabilità”, spiega Belén (nome di fantasia) che fa parte di “Con las amigas y en la casa”. “Noi le riceviamo da organizzazioni internazionali oppure da realtà amiche attive in altri Paesi. Negli anni abbiamo creato molte reti che vanno oltre i confini del Cile”. Quando a volere abortire è una donna che ha superato i tre mesi, la rete finanzia il viaggio nei Paesi in cui è legale farlo anche quando la gestazione è più avanzata, come l’Argentina.

Stando ai dati forniti dal governo, in Cile ogni anno si effettuano tra i 30mila e i 150mila aborti clandestini. Tuttavia i numeri non sono aggiornati, risalgono ad almeno un decennio fa, e secondo diversi specialisti in materia le cifre potrebbero essere più alte. “La situazione non migliora nei casi in cui è possibile interrompere legalmente la gravidanza”, prosegue Belén. Le attiviste denunciano ostacoli burocratici e barriere nelle cliniche e negli ospedali, oltre a medici obiettori di coscienza e personale sanitario non preparato che spesso mortifica chi vuole abortire. Le stesse aborteras ricevono minacce e intimidazioni. In questo scenario estremamente restrittivo per la salute sessuale e riproduttiva, operano organizzazioni anti-diritti che gestiscono centri rivolti a persone che non vogliono proseguire la gravidanza: offrono consulenze gratuite e, dietro un’apparente offerta di sostegno, diffondono disinformazione ed esercitano pressione emotiva per indurre a rinunciare alla propria decisione.

Tra queste c’è Chile Unido, insieme di movimenti e associazioni “pro-life”, che ha legami con il politico conservatore José Antonio Kast, il candidato del Partito repubblicano che il 14 dicembre affronterà al ballottaggio per le presidenziali Jeanette Jara, la candidata del Partito comunista. Kast ha più volte affermato che abortire è moralmente inaccettabile e che lo Stato non deve consentirlo.

Nonostante ciò nell’opinione pubblica cilena il sostegno a favore dell’aborto sta crescendo. Secondo un sondaggio del Centro de estudios públicos (Cep) pubblicato nel 2023, negli ultimi 25 anni si è verificata un’evoluzione significativa riguardo al tema. La percentuale di persone favorevoli all’aborto nelle tre circostanze specifiche è passata dal 35% del 1999 al 49% nel 2023. Ancora più rilevante è l’aumento del sostegno all’aborto come scelta della donna in qualsiasi circostanza: dal 10% del 1999 al 30% nel 2023. Al contrario, coloro che ritengono l’aborto sempre inaccettabile sono crollati dal 55% al 19%. Sommando chi sostiene le tre cause e chi è favorevole alla depenalizzazione totale, il sondaggio rivela che quasi l’80% della popolazione cilena oggi è favorevole a qualche forma di accesso all’aborto.

Il presidente uscente Gabriel Boric ha presentato un progetto di legge per legalizzare l’aborto fino alla 14esima settimana di gestazione. La proposta è stata inviata al Congresso lo scorso maggio perché l’obiettivo è aprire il dibattito parlamentare prima della fine del marzo 2026, quando Boric terminerà il suo mandato. Tuttavia le possibilità che venga approvata in tempi stretti sono limitate. La Camera dei deputati, dove il governo non ha la maggioranza, è attualmente dominata da forze politiche di destra e conservatrici che si oppongono fermamente al riconoscimento dell’aborto come diritto. “Una donna che abortisce è una donna consapevole. Sta pensando al suo progetto di vita, al presente e al futuro”, conclude Belén. “È connessa con se stessa, è una donna emancipata. Fa paura perché è una donna libera”.

