Il viaggio di Amaka che riscrive il suo destino ribellandosi alla tratta

Un esordio narrativo originale, scritto con un linguaggio ibrido e potente. Amaka Ethel Nwokorie non racconta solo la sua storia ma una resistenza e una rivincita personale. “Le parole di mio padre” va oltre il semplice resoconto per diventare un manifesto di autodeterminazione che scuote il lettore fin dalle prime pagine. Amaka viene attirata in Italia con false promesse, spinta da sogni che si trasformano rapidamente in una trappola. La tratta di esseri umani, sistema crudele che si nutre delle fragilità altrui, la ingloba nella sua macchina spietata. Ma questo è solo l’inizio.

Il percorso di Amaka rivela una donna che trasforma la sofferenza in forza, contro ogni previsione. Lontana da casa e tradita, si aggrappa alle parole paterne: “Nessuna conoscenza è uno spreco, ma la conoscenza a cui non viene aggiunto alcun valore è inutile”, un monito che diventa bussola della sua rinascita. Attraverso sacrifici e umiliazioni apparentemente insormontabili, la giovane nigeriana forgia una