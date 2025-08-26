Il viaggio della Madonna della sana convivenza, un simbolo contro gli allevamenti intensivi

Mercoledì 27 agosto parte da Roma il viaggio europeo della Madonna della sana convivenza, un’opera scultorea itinerante realizzata dall’artista Federico Soffiato, padovano nato nel 1971.

Vuole essere un simbolo di resistenza e denuncia contro gli allevamenti intensivi e le loro conseguenze devastanti su ambiente, animali, lavoratori e comunità locali. “Questa scultura bianca è un fantasma che appare e la sua apparizione fa sì che il rimosso possa ritornare presente e noi consapevoli. È il messaggio del perturbante, qualcosa che noi conosciamo ed è angoscioso ma abbiamo rimosso: mi sono rifatto a un libricino di Sigmund Freud (‘Il perturbante’, un saggio del 1919, ndr) che riprende la vicenda de ‘L’uomo della sabbia’ (un racconto di E.T.A. Hoffmann del 1815, ndr). Tutti noi sappiamo che cosa accade negli allevamenti intensivi anche mentre compriamo un pezzo di carne in un supermercato: vorrei portare consapevolezza, far ricordare qualcosa che è stato rimosso”, spiega Soffiato ad Altreconomia.

La sua scultura, alta tre metri, è realizzata in acido polilattico (Pla), una bioplastica derivata dal mais, a sottolineare la ricerca di materiali innovativi e sostenibili. L’opera reinterpreta la Madonna della Misericordia di Piero della Francesca (1445-1462): sotto il manto della Vergine non ci sono però i fedeli ma gli animali da allevamento intensivo (bovini, suini, polli, galline ovaiole), da proteggere come simbolo di convivenza sana e compassione universale. La scultura, partendo da Roma, attraverserà fino a metà settembre l’Italia e l’Europa, in un viaggio che unirà arte e attivismo, raccogliendo e amplificando testimonianze dirette con l’obiettivo di portare un messaggio urgente “perché siamo vittime del capitalismo e del consumismo -denuncia Soffiato- ma non riusciamo a capirne i meccanismi”.

Dopo la Madonna dell’acqua lurida arriva la Madonna della sana convivenza. Soffiato, perché ha scelto di toccare il tema degli allevamenti intensivi?

FS La Madonna dell’acqua lurida è una scultura galleggiante per consapevolizzare tutte le persone del mondo sulla grave situazione in cui versa la salute dell’acqua. L’ho realizzata nel 2019 a partire da un tronco di larice abbattuto dalla tempesta Vaia nel 2018 e oggi è a Padova, al museo della Specola, visibile da vicino solo per chi è natante. Riflettere sugli allevamenti intensivi è stato il passo successivo: quando ero piccolo i miei nonni vivevano nella provincia padovana, profonda campagna nel Nord-Est, e ho ricordi esatti dei fossi, una risorsa di vita incredibile. Quando però è cominciato l’allevamento di maiali in quella zona, i fossi sono morti, per il liquame che vi veniva sversato che li rendeva privi di vita, sporchi. L’idea della Madonna della sana convivenza mi è arrivata durante la pandemia quando sono partito con un ragionamento sulle cause concrete dell’inquinamento anche dell’acqua, ho pensato a una seconda madonna, che spero sia l’ultima.

In che modo il documentario di Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi “Food for profit” guida il suo lavoro e perché lo ha scelto come filo conduttore?

FS Il contatto è arrivato in modo casuale mentre stavo facendo ricerca per rafforzare l’immagine che avevo in testa, quella di una Madonna che protegge gli animali. Mi sono innamorato del progetto di Giulia Innocenzi per come riesce a comunicare il tema e così le ho scritto, proponendole di contribuire con un’idea. Prima ancora di realizzare questa Madonna ho potuto portare in Spagna una Madonna dell’acqua lurida, installata in occasione della presentazione del film. Per me questa collaborazione è stata un grande motore, un catalizzatore che mi ha permesso di passare dall’elaborazione alla realizzazione della scultura in un anno.

Dall’Italia si spingerà nel cuore dell’Europa. Quale messaggio porta con sé?

FS Il tour che parte da Roma (alle 16 presso la Basilica papale di Santa Maria Maggiore) arriva a Bruxelles il prossimo 15 settembre, toccando anche la Polonia e Amsterdam. Questo giro dell’Europa segue le tappe del film e inizia da un simbolo cristiano, caro all’Occidente. Per me era importante che la Madonna solcasse strade che ogni giorno vengono attraversate dai camion pieni di bestiame che va al macello, volevo percorrere queste vie di sofferenza con un simbolo di protezione. Voglio andare a Bruxelles per ricordare che l’Europa è sempre stata una guida positiva per il nostro Paese per quanto riguarda gli aspetti politici, sociali ed economici e oggi dovrebbe riprendere in mano questa sua vecchia forza, una forza anziana la definisco, e proporre un modello di vita sostenibile e lungimirante, in modo che l’ambiente abbia finalmente respiro.

Il viaggio della Madonna della sana convivenza è raccontato su Instagram. Il progetto può essere sostenuto con un crowdfunding: i nomi dei sostenitori verranno incisi sulla base della scultura, che al termine del viaggio sarà donata a un museo di arte contemporanea.

© riproduzione riservata