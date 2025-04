Il vero pericolo non è il delirio di morte dei governi ma la paralisi dei popoli

L’Europa rischia di soccombere. Non per l’imperialismo russo ma per la propria ottusità. Da un lato subisce l’ostilità di tutte le superpotenze che, malgrado le sue contraddizioni, la sentono ancora implicata con il pluralismo e i diritti umani, con la democrazia e l’aspirazione alla pace. Dall’altro lato scontiamo l’inettitudine dei leader che guidano l’Unione europea.

La storia d’Europa è controversa. È stata il luogo di travisamento del cristianesimo; il teatro di monarchie e poteri imperiali; la culla del capitalismo e del colonialismo, del fascismo, del nazismo e dello stalinismo; la terra d’origine di due guerre mondiali. Eppure l’Europa ha anche espresso grandezza nell’arte, nella filosofia e nella scienza, nella spiritualità e nell’umanesimo ma soprattutto nel dare consistenza morale, giuridica e politica al concetto di persona e alla sua dignità. È l’Europa che ha cercato di realizzare lo Stato sociale, la pace e la democrazia nella prospettiva di un vero ordine in