Il valore politico della cultura. La lezione sempre viva di Michela Murgia

Qualche tempo fa ho udito uno dei più repellenti personaggi, caratteristici di quel teatro tragicomico che è la politica italiana, gridare: “Chi se ne frega di Michela Murgia”. Ne abbiamo certo di più rilevanti e positive, ma anche questa minuzia squallidissima conferma una cosa. E cioè che Michela Murgia è stata la risposta a chi dice che letteratura e politica devono essere separate, che la cultura non ha nulla a che fare con l’impegno, che l’università è la fabbrica dei pezzi di ricambio per il mondo così com’è.

La sua scrittura era indivisibile dal suo discorso pubblico, la sua invenzione letteraria dalla sua vita. E a chi oggi insinua che della sua opera rimarrà poco o nulla, aveva già risposto con un’idea di canone e di funzione della letteratura che non è quella imbalsamata dei manuali, ma invece coincide con un principio di liberazione. È questo l’unico modo di intendere scrittura e letteratura? Certo che no, ma è un modo di cui oggi abbiamo terribilmente bisogno. E non dime