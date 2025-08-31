Altreconomia
Il valore politico della cultura. La lezione sempre viva di Michela Murgia

Michela Murgia (1972 - 2023) è stata una scrittrice, drammaturga, attivista e politica italiana. Tra le sue opere più famose Accabadora, romanzo con cui ha vinto il premio Campiello, e le serie di podcast “Morgana” che racconta storie di donne che hanno vissuto o vivono fuori dagli schemi, sfidando gli stereotipi di genere

Per la scrittrice sarda la letteratura era una forma di ribellione. Un esempio contro chi china la testa al potere. La rubrica di Tomaso Montanari

Tratto da Altreconomia 284 — Settembre 2025

Qualche tempo fa ho udito uno dei più repellenti personaggi, caratteristici di quel teatro tragicomico che è la politica italiana, gridare: “Chi se ne frega di Michela Murgia”. Ne abbiamo certo di più rilevanti e positive, ma anche questa minuzia squallidissima conferma una cosa. E cioè che Michela Murgia è stata la risposta a chi dice che letteratura e politica devono essere separate, che la cultura non ha nulla a che fare con l’impegno, che l’università è la fabbrica dei pezzi di ricambio per il mondo così com’è.

La sua scrittura era indivisibile dal suo discorso pubblico, la sua invenzione letteraria dalla sua vita. E a chi oggi insinua che della sua opera rimarrà poco o nulla, aveva già risposto con un’idea di canone e di funzione della letteratura che non è quella imbalsamata dei manuali, ma invece coincide con un principio di liberazione. È questo l’unico modo di intendere scrittura e letteratura? Certo che no, ma è un modo di cui oggi abbiamo terribilmente bisogno. E non dime

