Il Trattato sull’Alto Mare: la protezione degli ecosistemi marini arriva alle Nazioni Unite

In un momento in cui il multilateralismo sta perdendo slancio e la crisi climatica ed ecologica non riceve neanche metà dell’attenzione che merita, i progressi nella tutela dell’ambiente sembrano limitati. Un risultato importante si è ottenuto il 19 settembre scorso, quando le Nazioni Unite hanno ricevuto la sessantesima ratifica di un nuovo trattato internazionale sull’alto mare, che potrebbe porre le basi per misure senza precedenti di conservazione degli ecosistemi marini.

Il nome completo del trattato è “Accordo ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica marina delle aree al di fuori della giurisdizione nazionale”, ma è più noto come Accordo Bbnj (Biodiversity beyond national jurisdiction) o Trattato sull'Alto Mare. In questa intervista, ne discutiamo i contenuti con Nichola Clark, esperta di governance degli oceani e funzionaria senior presso l'Ong internaziona