Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Ambiente / Intervista

Il Trattato sull’Alto Mare: la protezione degli ecosistemi marini arriva alle Nazioni Unite

di
Una megattera, specie di balena che migra in alto mare © Elianne Dipp - Pexels

Sta per entrare in vigore un nuovo accordo internazionale che punta a tutelare la biodiversità e regolare le attività economiche nelle acque internazionali, pari a due terzi degli oceani e quasi metà del Pianeta. Ne discutiamo con Nichola Clark, esperta di governance e rappresentante della Ong internazionale The Pew charitable trusts, che ha partecipato in qualità di osservatrice ai negoziati

In un momento in cui il multilateralismo sta perdendo slancio e la crisi climatica ed ecologica non riceve neanche metà dell’attenzione che merita, i progressi nella tutela dell’ambiente sembrano limitati. Un risultato importante si è ottenuto il 19 settembre scorso, quando le Nazioni Unite hanno ricevuto la sessantesima ratifica di un nuovo trattato internazionale sull’alto mare, che potrebbe porre le basi per misure senza precedenti di conservazione degli ecosistemi marini.

Il nome completo del trattato è “Accordo ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica marina delle aree al di fuori della giurisdizione nazionale”, ma è più noto come Accordo Bbnj (Biodiversity beyond national jurisdiction) o Trattato sull'Alto Mare. In questa intervista, ne discutiamo i contenuti con Nichola Clark, esperta di governance degli oceani e funzionaria senior presso l'Ong internaziona

Per leggere questo articolo abbònati su altreconomia.it

Per leggere questo articolo abbònati

Annuale
digitale
Tutta l'informazione indipendente a portata di clic
Il prezzo originale era: 38,40€.Il prezzo attuale è: 35,00€.
Abbònati
Annuale
carta + digitale
Un anno di informazione indipendente dove vuoi e come vuoi
Il prezzo originale era: 66,00€.Il prezzo attuale è: 50,00€.
Abbònati
Biennale
carta + digitale
Senza pensieri per due anni
Il prezzo originale era: 132,00€.Il prezzo attuale è: 100,00€.
Abbònati
Potresti essere interessato a…
Leggi anche
Libri consigliati

Newsletter

Iscriviti alla newsletter di Altreconomia per non perderti le nostre inchieste, le novità editoriali e gli eventi.

Altra Economia – società cooperativa impresa sociale
via Adriatico 2 – 20162 Milano
Partita Iva 12973030153
Cod. fatt. elettronica 1N74KED
Iscrizione Albo Cooperative A187272
Tel. 02/89919890
segreteria@altreconomia.it

Stampa libera per il clima / con Greepeace
© 2025 Altra Economia soc. coop. impresa sociale Tutti i diritti riservati
Privacy Policy / Cookie Policy
Altreconomia
Abbònati
Carrello
Accedi
/ Instagram / LinkedIn / TikTok / X / YouTube /