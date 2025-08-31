Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Esteri / Attualità

Il silenzio europeo sulla feroce repressione in Azerbaigian

di , e
Il monumento alla fiamma perpetua accoglie i viaggiatori alle porte della capitale dell’Azerbaigian, Baku dove quasi un anno fa, a novembre 2024, i riflettori del mondo erano puntati per la Cop29, la Conferenza delle Nazioni Unite © Cecilia Fasciani

Il presidente Aliyev ha imposto un’ulteriore stretta sulle libertà. Giornalisti, attivisti e oppositori vengono arrestati e torturati. A un anno dalla Cop29 l’Ue continua a non battere ciglio, così come l’Italia. Il gas azero è troppo importante

Tratto da Altreconomia 284 — Settembre 2025

Colpi alla testa, strattonamenti e due minacce di stupro per ottenere l’accesso a telefono, computer e chat Telegram: sono solo alcune delle violenze subite in carcere dalla giornalista indipendente e attivista femminista Ulviyya Ali, arrestata il 6 maggio 2025 a Baku, capitale dell’Azerbaigian.

Non un caso isolato ma il drammatico esempio della sistematica soppressione delle libertà civili e dei diritti umani a opera del regime azero. “Era l’ultima voce indipendente rimasta nel nostro Paese -denuncia Javid Agha, giornalista, attivista e amico di Ali, attualmente in esilio in Turchia-. Da quando anche lei è in prigione non escono più notizie affidabili, ogni altro attivista o giornalista indipendente è ormai scappato”.

Oltre ad Ulviyya Ali, infatti, secondo quanto riporta Meydan Tv, sarebbero 28 i giornalisti attualmente nelle carceri azere, a cui si aggiungono altri 344 oppositori politici, attivisti e membri di minoranze etniche e religiose, sottoposti frequen

