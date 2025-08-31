Il silenzio europeo sulla feroce repressione in Azerbaigian

Colpi alla testa, strattonamenti e due minacce di stupro per ottenere l’accesso a telefono, computer e chat Telegram: sono solo alcune delle violenze subite in carcere dalla giornalista indipendente e attivista femminista Ulviyya Ali, arrestata il 6 maggio 2025 a Baku, capitale dell’Azerbaigian.

Non un caso isolato ma il drammatico esempio della sistematica soppressione delle libertà civili e dei diritti umani a opera del regime azero. “Era l’ultima voce indipendente rimasta nel nostro Paese -denuncia Javid Agha, giornalista, attivista e amico di Ali, attualmente in esilio in Turchia-. Da quando anche lei è in prigione non escono più notizie affidabili, ogni altro attivista o giornalista indipendente è ormai scappato”.

Oltre ad Ulviyya Ali, infatti, secondo quanto riporta Meydan Tv, sarebbero 28 i giornalisti attualmente nelle carceri azere, a cui si aggiungono altri 344 oppositori politici, attivisti e membri di minoranze etniche e religiose, sottoposti frequen