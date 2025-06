Il silenzio assordante che avvolge i suicidi nelle forze in divisa italiane

Il 21 giugno di quest'anno in provincia di Pescara è stato trovato il corpo di un agente di polizia il cui gesto volontario è ancora in fase di accertamento. Il 20 giugno, a Trieste, si è suicidato nel suo alloggio un agente della penitenziaria, da poco in pensione. Il 17 maggio, in provincia di Lecce, il corpo di un caporal maggiore dell’esercito è stato rinvenuto impiccato a un albero all’interno della sua proprietà. Lo stesso giorno, a Livorno, un sovrintendente della polizia penitenziaria si è tolto la vita allo stesso modo. Il 4 maggio a Bari un agente della polizia si è suicidato con la pistola d’ordinanza.

Solo tra maggio e giugno, si sono verificati cinque episodi tra le forze in divisa, portando a 18 gli eventi suicidari dall’inizio dell’anno. Una lunga lista che solleva preoccupazioni e che fatica a trovare risposte chiare a causa della reticenza delle istituzioni e della frammentazione dei dati.

“Il suicidio è tra le prime cause di morte nella polizia di Stato e car