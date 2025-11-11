Il sangue nella macchina. All’origine della ribellione contro Big Tech

Vi hanno mai dato del “luddista”? Magari perché non avete aderito con sufficiente entusiasmo (o rapidità) all’ennesimo corso di formazione sull’intelligenza artificiale (Ai) o, magari, perché avete storto il naso di fronte all’ennesimo collega che dichiarava “L’Ai è qui per restare, tanto vale imparare a usarla bene”. Se avete la sensazione che ci sia una nota stonata in queste affermazioni ma non sapete bene quale allora il libro di Brian Merchant “Sangue nelle macchine. Le origini della ribellione contro la tecnologia” fa per voi. Abbiamo intervistato l’autore in occasione della pubblicazione, da parte di Einaudi, dell’edizione italiana di quello che per New York Times, Wired e Financial Times è stato "il" libro del 2023.

Merchant, il suo libro traccia un parallelo tra la rivolta luddista del 1811-1813, causata dalla prima “rivoluzione industriale”, e il momento storico che stiamo vivendo ora. I padroni della Silicon Valley vorr