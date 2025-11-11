Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Economia / Intervista

Il sangue nella macchina. All’origine della ribellione contro Big Tech

di
© Unsplash

Il giornalista Brian Merchant ha ricostruito la storia dell’automazione nel mondo del lavoro, dalla prima rivoluzione industriale fino all’avvento dell’intelligenza artificiale. “Innovazioni” utilizzate per frammentare la forza lavoro e ridurne i costi. Ma resistere è possibile. A partire dalla scuola, perché “lasciare entrare l’Ai in classe è davvero un patto con il diavolo”. Il dialogo con Stefano Borroni Barale, curatore della rubrica “Scatole oscure”

Vi hanno mai dato del “luddista”? Magari perché non avete aderito con sufficiente entusiasmo (o rapidità) all’ennesimo corso di formazione sull’intelligenza artificiale (Ai) o, magari, perché avete storto il naso di fronte all’ennesimo collega che dichiarava “L’Ai è qui per restare, tanto vale imparare a usarla bene”. Se avete la sensazione che ci sia una nota stonata in queste affermazioni ma non sapete bene quale allora il libro di Brian Merchant “Sangue nelle macchine. Le origini della ribellione contro la tecnologia” fa per voi. Abbiamo intervistato l’autore in occasione della pubblicazione, da parte di Einaudi, dell’edizione italiana di quello che per New York Times, Wired e Financial Times è stato "il" libro del 2023.

Merchant, il suo libro traccia un parallelo tra la rivolta luddista del 1811-1813, causata dalla prima “rivoluzione industriale”, e il momento storico che stiamo vivendo ora. I padroni della Silicon Valley vorr

Per leggere questo articolo abbònati su altreconomia.it

Per leggere questo articolo abbònati

Annuale
digitale
Tutta l'informazione indipendente a portata di clic
Il prezzo originale era: 38,40€.Il prezzo attuale è: 35,00€.
Abbònati
Annuale
carta + digitale
Un anno di informazione indipendente dove vuoi e come vuoi
Il prezzo originale era: 66,00€.Il prezzo attuale è: 50,00€.
Abbònati
Biennale
carta + digitale
Senza pensieri per due anni
Il prezzo originale era: 132,00€.Il prezzo attuale è: 100,00€.
Abbònati
Potresti essere interessato a…
Leggi anche
Libri consigliati

Newsletter

Iscriviti alla newsletter di Altreconomia per non perderti le nostre inchieste, le novità editoriali e gli eventi.

Altra Economia – società cooperativa impresa sociale
via Adriatico 2 – 20162 Milano
Partita Iva 12973030153
Cod. fatt. elettronica 1N74KED
Iscrizione Albo Cooperative A187272
Tel. 02/89919890
segreteria@altreconomia.it

Stampa libera per il clima / con Greepeace
© 2025 Altra Economia soc. coop. impresa sociale Tutti i diritti riservati
Privacy Policy / Cookie Policy
Altreconomia
Abbònati
Carrello
Accedi
/ Instagram / LinkedIn / TikTok / X / YouTube /