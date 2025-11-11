Economia / Intervista
Il sangue nella macchina. All’origine della ribellione contro Big Tech
Il giornalista Brian Merchant ha ricostruito la storia dell’automazione nel mondo del lavoro, dalla prima rivoluzione industriale fino all’avvento dell’intelligenza artificiale. “Innovazioni” utilizzate per frammentare la forza lavoro e ridurne i costi. Ma resistere è possibile. A partire dalla scuola, perché “lasciare entrare l’Ai in classe è davvero un patto con il diavolo”. Il dialogo con Stefano Borroni Barale, curatore della rubrica “Scatole oscure”