Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Interni / Reportage

Il sacrificio di Trieste al crocierismo. Così le grandi navi stanno cambiando la città

di
Quando le navi da crociera attraccano di fianco alla stazione marittima di Trieste l’edificio sembra minuscolo © Alex Giuzio

Reportage dal capoluogo friulano, dove l’attività crocieristica è esplosa dopo che il Governo Draghi ha parzialmente limitato l’ingresso dei colossi a Venezia. Molte compagnie hanno scelto la città come approdo alternativo e nel 2024 sono arrivate qualcosa come 144 navi, superando per la prima volta quota 500mila passeggeri. Ma tanti cittadini non sono contenti dell’aumento di questa forma di turismo, caratterizzata da un enorme impatto ambientale e uno scarso ritorno economico

La stazione marittima di Trieste è stata costruita tra il 1926 e il 1930, è alta circa 15 metri, svetta sul piatto orizzonte del Nord Adriatico ed è un classico esempio dell’architettura monumentale promossa dal regime fascista. Ma quando le navi da crociera gli attraccano di fianco, l’edificio sembra minuscolo. In città spesso ne accostano due al giorno, a destra e a sinistra della stazione, sovrastandola con le loro altezze tra i 50 e i 60 metri. Qui la stagione crocieristica dura tutto l’anno e nel 2024 ha visto arrivare 144 navi, superando per la prima volta i 500mila passeggeri. Nel 2019 erano "appena" 177mila. L’impennata è iniziata dopo che il Governo Draghi ha limitato l’ingresso delle grandi imbarcazioni a Venezia (nel 2021) e molte compagnie hanno scelto Trieste come approdo alternativo, portando un flusso di persone mai visto prima in città.

“Trieste ha vissuto il suo periodo di massima fortuna durante l’impero austroungarico in seguito alla decadenza della repubblica mar

Per leggere questo articolo abbònati su altreconomia.it

Per leggere questo articolo abbònati

Annuale
digitale
Tutta l'informazione indipendente a portata di clic
Il prezzo originale era: 38,40€.Il prezzo attuale è: 35,00€.
Abbònati
Annuale
carta + digitale
Un anno di informazione indipendente dove vuoi e come vuoi
Il prezzo originale era: 66,00€.Il prezzo attuale è: 50,00€.
Abbònati
Biennale
carta + digitale
Senza pensieri per due anni
Il prezzo originale era: 132,00€.Il prezzo attuale è: 100,00€.
Abbònati
Potresti essere interessato a…
Leggi anche
Libri consigliati

Newsletter

Iscriviti alla newsletter di Altreconomia per non perderti le nostre inchieste, le novità editoriali e gli eventi.

Altra Economia – società cooperativa impresa sociale
via Adriatico 2 – 20162 Milano
Partita Iva 12973030153
Cod. fatt. elettronica 1N74KED
Iscrizione Albo Cooperative A187272
Tel. 02/89919890
segreteria@altreconomia.it

Stampa libera per il clima / con Greepeace
© 2025 Altra Economia soc. coop. impresa sociale Tutti i diritti riservati
Privacy Policy / Cookie Policy
Altreconomia
Abbònati
Carrello
Accedi
/ Instagram / LinkedIn / TikTok / X / YouTube /