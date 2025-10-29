Interni / Reportage
Il sacrificio di Trieste al crocierismo. Così le grandi navi stanno cambiando la città
di Alex Giuzio —
Reportage dal capoluogo friulano, dove l’attività crocieristica è esplosa dopo che il Governo Draghi ha parzialmente limitato l’ingresso dei colossi a Venezia. Molte compagnie hanno scelto la città come approdo alternativo e nel 2024 sono arrivate qualcosa come 144 navi, superando per la prima volta quota 500mila passeggeri. Ma tanti cittadini non sono contenti dell’aumento di questa forma di turismo, caratterizzata da un enorme impatto ambientale e uno scarso ritorno economico