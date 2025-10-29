Il sacrificio di Trieste al crocierismo. Così le grandi navi stanno cambiando la città

La stazione marittima di Trieste è stata costruita tra il 1926 e il 1930, è alta circa 15 metri, svetta sul piatto orizzonte del Nord Adriatico ed è un classico esempio dell’architettura monumentale promossa dal regime fascista. Ma quando le navi da crociera gli attraccano di fianco, l’edificio sembra minuscolo. In città spesso ne accostano due al giorno, a destra e a sinistra della stazione, sovrastandola con le loro altezze tra i 50 e i 60 metri. Qui la stagione crocieristica dura tutto l’anno e nel 2024 ha visto arrivare 144 navi, superando per la prima volta i 500mila passeggeri. Nel 2019 erano "appena" 177mila. L’impennata è iniziata dopo che il Governo Draghi ha limitato l’ingresso delle grandi imbarcazioni a Venezia (nel 2021) e molte compagnie hanno scelto Trieste come approdo alternativo, portando un flusso di persone mai visto prima in città.

“Trieste ha vissuto il suo periodo di massima fortuna durante l’impero austroungarico in seguito alla decadenza della repubblica mar