Il rimpatrio spiegato ai bambini: il cinico (e falso) “libro per l’infanzia” dell’Agenzia Frontex

“Anche se preferiresti rimanere qui, per te e i tuoi genitori al momento non è possibile restare. Questo significa che devi fare ritorno nel Paese di origine della tua famiglia. Per te si tratta di un grande cambiamento”. È la premessa che apre “La mia guida per il ritorno”, una brochure di 28 pagine realizzata dall’Agenzia europea della Guardia di costiera e frontiera Frontex.

Disponibile online in cinque lingue (tedesco, inglese, francese, spagnolo e portoghese), la pubblicazione è a tutti gli effetti una sorta di “libro per l’infanzia” suddiviso in otto capitoli, in cui l’Agenzia ripercorre le diverse fasi di un rimpatrio in maniera edulcorata e minimizzante -dalla preparazione dei documenti al viaggio in aereo, fino all’arrivo nel Paese di destinazione-, utilizzando frasi e illustrazioni rassicuranti.

Le parole “deportazione” o “rimpatrio”, ad esempio, non compaiono mai. Al loro posto Frontex preferisce usare piuttosto “viaggio” o “ritorno”.

Nel terzo capitolo, inoltre, il trattenimento in un centro per il rimpatrio è accompagnato da un’illustrazione che vede alcuni minori giocare a calcio e dondolarsi sulle altalene quasi fossero in un parco giochi, mentre nel quarto il trasporto verso l’aeroporto viene descritto come una “piccola gita in autobus”, senza alcun riferimento al fatto che si tratta di un trasferimento coattivo ordinato dalle autorità.

E ancora, nei capitoli finali, l’arrivo nel Paese di rimpatrio è condito da sorrisi e abbracci e i bambini vengono invitati a gioire all’idea di “nuovi insegnanti simpatici, una nuova scuola e nuovi gustosi dolcetti”. Non vengono menzionati servizi di supporto psicosociale, meccanismi di protezione e non vi sono accenni al fatto che i bambini possono essere espulsi verso Paesi con i quali non hanno alcun legame.

Uscito una prima volta nel 2023, una versione aggiornata dell’opuscolo è stata ripubblicata a giugno di quest’anno e in Germania è finita sotto i riflettori grazie a un post del Consiglio per i rifugiati dell’Assia (uno dei sedici Stati federati del Paese) sul social BlueSky. L’organizzazione di advocacy e difesa dei diritti dei rifugiati del Land tedesco, che in più di un’occasione ha definito il rimpatrio forzato “una pratica disumana, causa di traumi, ansia e perdita di identità” e ha criticato Frontex per aver rappresentato questa procedura fondamentalmente come “una storia d’avventura”.

Sulla stessa lunghezza d’onda si sono espresse alcune delle principali istituzioni in difesa dei diritti dei minori. In una presa di posizione pubblica, l’Associazione federale per minori e migrazione (Bundesfachverband Minderjährigkeit und Flucht) ha bollato il libro come “un tentativo cinico di minimizzare un evento violento e spesso traumatizzante” e ha sottolineato che “per bambini e adolescenti le espulsioni significano emarginazione, precarietà esistenziale e, in molti casi, il ritorno in Paesi nei quali non hanno mai vissuto, spesso mettendo a rischio il loro benessere”. In questo senso, dunque, il libro di Frontex contraddice l’articolo 3 della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia (Crc), che stabilisce il principio della preminenza del superiore interesse del minore.

Una posizione analoga a quella del Forum per i diritti dei bambini (KinderRechteForum), organizzazione con sede a Berlino e Colonia che dal 2014 promuove e tutela i diritti dei bambini e degli adolescenti. In un comunicato il Forum ha dichiarato che “lo scarto tra il riferimento formale ai diritti dell’infanzia e la loro reale applicazione è clamoroso e costituisce una forma particolarmente grave di mancato rispetto del diritto all’informazione a misura di bambino”.

Secondo la Ong tedesca, infatti, ai piccoli lettori, “non viene spiegato in maniera consona alla loro età come avviene realmente una procedura di espulsione, né vengono menzionati i diritti alla protezione e alla partecipazione di cui dovrebbero godere”. La brochure dell’Agenzia europea violerebbe pertanto gli articoli 12 e 17 della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia, che riguardano proprio il diritto del minore di esprimere la propria opinione e di ricevere un’informazione adeguata. Inoltre, conclude il Forum nella sua nota, “in generale l’espulsione viene presentata come un atto amministrativo inevitabile e quasi innocuo. Questa rappresentazione nega la realtà vissuta da molti bambini e, per i suoi effetti, viola i diritti dell’infanzia”.

Se dunque le organizzazioni a difesa dei diritti dei minori si sono schierate in prima linea contro la pubblicazione di Frontex, è importante evidenziare che anche alcune realtà del panorama editoriale tedesco hanno preso una posizione chiara.

Per Markus Reuter, redattore della rivista online Netzpolitik, la brochure “è un’opera cinica di disprezzo verso l’umanità, piena di sorrisi innocenti e parole eufemistiche, ma in realtà di una freddezza glaciale, in cui il trauma del rimpatrio forzato viene venduto come la possibilità di un nuovo inizio”. Netto anche il giudizio della Zuckersüß Verlag, casa editrice di Berlino conosciuta per il suo approccio sensibile e inclusivo e per promuovere storie che valorizzano la diversità e i diritti dei minori.

“‛La mia guida per il ritorno’ è il libro più cinico dell’anno, ricco di immagini colorate che presentano la deportazione come qualcosa di normale o addirittura un’opportunità -ha detto una collaboratrice della casa editrice in un video su Instagram-. Nessun libro illustrato, per quanto innocuo possa apparire, può nascondere con belle immagini questa pratica crudele senza diventarne complice”.

