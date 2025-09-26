Il “respiro di rivolta” di Marco Cavallo fa tappa al Cpr romano di Ponte Galeria

“Devo premettere che da un po’ di anni mi occupo di detenuti e detenzioni, e l’idea che una persona possa essere privata della libertà, come punizione o forma di educazione, mi ha sempre inquietata. Quando poi in carcere sono entrata davvero e ho conosciuto e visto chi vi è rinchiuso, non mi sono mai più liberata di quell’immagine”. A parlare è Francesca de Carolis, ex giornalista Rai e tra le organizzatrici del viaggio di Marco Cavallo nei Cpr d’Italia.

A Roma la statua equestre arriverà sabato 27 settembre, dopo le tappe di Milano e Gradisca d’Isonzo (GO), che hanno visto sfilare numerose associazioni, cittadini comuni, volontari e ancora una volta le cento bandiere degli scarti, a colorare le varie parate. Ma questa tappa sarà diversa, ricorda de Carolis, perché “non ci saranno slogan, né bandiere di parte. Ci sarà l’intervento di un rappresentante del Forum, poi parlerà Hamidou Thierno Balde, fratello di Moussa Balde, morto nel Cpr di Torino”. Il corteo sfilerà dalla fermata ferroviaria della Fiera di Roma, “allo slargo davanti il Cpr, che qui a Roma si trova in una sorta di triste landa deserta. Perché tendiamo, come con le carceri, a portare i centri di detenzione lontano dagli occhi per cancellarli”, e rimuoverli anche dalla coscienza. Ad accompagnare il corteo ci sarà anche la bandiera della Palestina, perché il mondo, spiega de Carolis, “sembra abbia dimenticato che da molto prima dell’attacco del 7 ottobre, Gaza era stata trasformata in un carcere a cielo aperto”. E non si può ignorare quello che sta succedendo.

Secondo Yasmine Accardo, esponente della campagna nazionale contro la detenzione amministrativa dei migranti LasciateCientrare, “i Cpr sono luoghi di sottrazione di ogni diritto e di continua umiliazione. Nonostante esistano dal 1998, pur avendo cambiato nome nel tempo, restano delle macchine di devastazione delle persone che vi arrivano”. Individui che non hanno un permesso di soggiorno perché il sistema stesso ne ostacola l’ottenimento. “Le nostre frontiere interne, dal punto di vista normativo, sono di una violenza efferata che aumenta nel tempo e che rende sempre più difficile avere un rinnovo di permesso di soggiorno o anche un primo permesso”, prosegue Accardo.

E questo vale anche per le frontiere esterne, espressione di una necropolitica che rende l’accesso all’Europa quasi impossibile. A chi riesce ad arrivare, sottolinea, soprattutto da Paesi considerati sicuri come la Tunisia, “viene completamente impedita la possibilità di un accesso reale ai diritti. In percentuali altissime, questi individui vengono portati in lager creati dal sistema italiano ed europeo”. Dei corpi sacrificabili inermi di fronte alla ferocia delle politiche comunitarie.

In questo Marco Cavallo è simbolo di libertà, sogni, capace di portare con sé un respiro di rivolta. “Chi è rinchiuso in un Cpr, chi attraversa una frontiera interna o esterna, è un combattente: non dobbiamo dimenticarlo, perché è portatore e portatrice di una rivolta”. Per questa ragione, spiega Accardo, viene calpestato, rinchiuso, sedato, finanche ucciso, “perché tutto il nostro sistema si batte contro la libertà di movimento. La rende nulla”. E in questo il cavallo incarna questa libertà in un immaginario che attraversa i tempi e sfonda muri e porte. “Dietro la sua bandiera si rivendica il diritto alla rivolta, al sogno, al passo libero di ogni uomo, donna, e bambino. Ricorda a tutti che ciò che sembra impossibile diventa possibile quando qualcuno semplicemente ci prova”.

Il corteo romano sarà accompagnato dal ritmo del gruppo di percussionisti del Samba Precario, mentre a dar voce a Marco Cavallo saranno i due attori Anna Ferraioli Ravel e Lino Musella, che si alterneranno al microfono leggendo i nomi delle persone morte nei Cpr –tra cui quello di Ousmane Sylla, morto proprio a Ponte Galeria– e alcune testimonianze. La manifestazione sarà tuttavia anche caratterizzata da lunghi silenzi perché, spiegano gli organizzatori, bisogna imparare ad ascoltare. Una sorta di performance teatrale, sottolineano gli stessi attori, “perché il teatro, di per sé, ha una dimensione critica. È un’arte funambolica che può esprimere una dimensione civile”.

Verrà infine letta una lettera rivolta ai migranti rinchiusi dentro la struttura di Ponte Galeria, che si proverà a spedire anche alla struttura, ma “sarà un gesto simbolico” aggiunge de Carolis. È difficile constatare quanto sarà davvero percepito, poiché “gli spazi dietro le sbarre del Cpr sembrano perdersi nel vuoto. Ma anche i gesti contano”. Nel pomeriggio la manifestazione si sposterà all’Ospedale Paolo Grassi, dove si denuncerà anche l’idoneità al trattenimento certificata da medici che hanno giurato di difendere la salute pubblica e di operare senza distinzioni di razza, età, genere o specie, e che invece firmano con estrema facilità i certificati di idoneità al trattenimento nei Cpr.

Il viaggio di Marco Cavallo è particolarmente importante oggi, perché la società si trova davanti un momento di grave arretramento dei diritti, ma anche di grande violenza fisica e verbale. “Sembra sia rimasta solo questa a regolare le relazioni umane. Nei Cpr lo vediamo con il ritorno di una psichiatria del controllo delle persone e l’uso indiscriminato di psicofarmaci”. Non riesco a immaginare un simbolo più forte di Marco Cavallo per opporsi a tutto questo, conclude de Carolis.

“Da 25 anni ci si batte, come movimenti, associazioni, singole persone, per la chiusura dei Cpr. E lo si fa insieme a chi viene recluso, perché non va dimenticato che chi lotta davvero per chiudere queste strutture è chi quella detenzione la vive ogni giorno”, sottolinea l’attivista di LasciateCientrare. Persone di diverse nazionalità che arrivano in Italia e subiscono quella frontiera, quella violenza che dentro i Cpr prende inesorabilmente forma. Coloro rinchiusi dentro i Centri non sono fragili, ma persone alla ricerca di libertà con un estremo senso di forza e determinazione, che il sistema vuole uccidere quotidianamente con norme inique. “Marco Cavallo rappresenta questa libertà e questa rivolta”, conclude Accardo. È giunto il momento di ascoltarlo.

