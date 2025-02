Il Progetto MedOr rinsalda il legame tra Italia e Israele. Dalle armi al gas

Il genocidio a Gaza ha portato alla luce i legami a volte profondi di aziende e università italiane con Israele e con l’industria della guerra che alimenta il conflitto. Legami e interessi a dir poco importanti quelli delle partecipate pubbliche italiane, che nelle ultime settimane hanno trovato una forma rinnovata all’interno del “nuovo Progetto MedOr”, promosso dal Governo Meloni.

MedOr nasce come fondazione di Leonardo Spa, leader mondiale nell’aerospazio, difesa e sicurezza, che Palazzo Chigi ha deciso di trasformare in “Fondazione per l’Italia” con l’obiettivo di “fare squadra nell’interesse della Nazione”.

Con l’insediamento del Comitato strategico del “nuovo Progetto MedOr”, avvenuto lo scorso dicembre, la fondazione “rafforza la propria missione” coinvolgendo anche altre società partecipate dallo Stato italiano nella promozione di partnership pubblico-privato nella regione del Mediterraneo, nel Medio Oriente e nell’Africa subsahariana tra cui Cdp, Enel,