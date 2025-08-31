Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Cultura e scienza / Attualità

Il percorso per costruire un senso comune di cittadinanza in Europa

di
© Rawpixel Ltd. - stock.adobe.com

Di fronte all’indifferenza diffusa verso i meccanismi della democrazia, i progetti di Educazione alla cittadinanza globale sono un’occasione per difendere i valori condivisi e sviluppare il pensiero critico. Le tappe decisive e le realtà coinvolte

Tratto da Altreconomia 284 — Settembre 2025

Connettere, sviluppare pensiero critico, agire. Sono solo alcuni dei pilastri attorno a cui si sviluppano i percorsi di Educazione alla cittadinanza globale (Ecg): pratiche che in un’Europa sempre più sfilacciata creano silenziosamente fili che tentano di ricostruire dal basso un sistema di valori comuni.

“Sono piccoli tentativi fondamentali per riscoprire un terreno comune che faccia della diversità il suo punto di forza -spiega Alessio Surian, professore di Didattica all’Università di Padova-. L’obiettivo è rendere nuovamente fertili e connessi territori in cui si agisce, oggi sempre più chiusi su sé stessi”.

La Ecg, incardinata nell’obiettivo 4.7 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, è intersezionale a moltissimi argomenti: dalla mobilità umana alla sostenibilità, dai diritti umani alle disuguaglianze sociali e quelle di genere.

Il tratto comune è in sostanza uno. “Far sì che cittadini e cittadine sviluppino sempre di più un senso critico e una consapevolezza maggio

Per leggere questo articolo abbònati o acquista la rivista in digitale su altreconomia.it

Per leggere questo articolo abbònati o acquista la rivista in digitale

Annuale
digitale
Tutta l'informazione indipendente a portata di clic
Il prezzo originale era: 38,40€.Il prezzo attuale è: 35,00€.
Abbònati
Annuale
carta + digitale
Un anno di informazione indipendente dove vuoi e come vuoi
Il prezzo originale era: 66,00€.Il prezzo attuale è: 50,00€.
Abbònati
Biennale
carta + digitale
Senza pensieri per due anni
Il prezzo originale era: 132,00€.Il prezzo attuale è: 100,00€.
Abbònati
— oppure —

Rivista in edizione digitale

284 - La musica dipendente / Settembre 2025 / Dettagli

Acquista la rivista
Potresti essere interessato a…
Leggi anche
Libri consigliati

Newsletter

Iscriviti alla newsletter di Altreconomia per non perderti le nostre inchieste, le novità editoriali e gli eventi.

Altra Economia – società cooperativa impresa sociale
via Adriatico 2 – 20162 Milano
Partita Iva 12973030153
Cod. fatt. elettronica 1N74KED
Iscrizione Albo Cooperative A187272
Tel. 02/89919890
segreteria@altreconomia.it

Stampa libera per il clima / con Greepeace
© 2025 Altra Economia soc. coop. impresa sociale Tutti i diritti riservati
Privacy Policy / Cookie Policy
Altreconomia
Abbònati
Carrello
Accedi