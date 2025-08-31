Il percorso per costruire un senso comune di cittadinanza in Europa

Connettere, sviluppare pensiero critico, agire. Sono solo alcuni dei pilastri attorno a cui si sviluppano i percorsi di Educazione alla cittadinanza globale (Ecg): pratiche che in un’Europa sempre più sfilacciata creano silenziosamente fili che tentano di ricostruire dal basso un sistema di valori comuni.

“Sono piccoli tentativi fondamentali per riscoprire un terreno comune che faccia della diversità il suo punto di forza -spiega Alessio Surian, professore di Didattica all’Università di Padova-. L’obiettivo è rendere nuovamente fertili e connessi territori in cui si agisce, oggi sempre più chiusi su sé stessi”.

La Ecg, incardinata nell’obiettivo 4.7 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, è intersezionale a moltissimi argomenti: dalla mobilità umana alla sostenibilità, dai diritti umani alle disuguaglianze sociali e quelle di genere.

Il tratto comune è in sostanza uno. “Far sì che cittadini e cittadine sviluppino sempre di più un senso critico e una consapevolezza maggio