Economia / Reportage

Il patrimonio secolare che sta nei saperi “alti” dei palmereros di Elche

di
Il figlio del palmerero Antonio García Soto, Toni, attraversa la tenuta di famiglia nella città di Elche. Ha appena vent’anni ma affianca il padre nella sua attività contribuendo a preservare le tradizioni legate alla palma, tramandate da generazioni © Nadia Addezio

Nel Sud della Spagna si preservano le tradizioni legate a chi si occupa della pianta, dalla potatura alla coltivazione di datteri. A minacciarle sono le norme Ue sulla sicurezza. Includerle nel patrimonio Unesco potrebbe essere la soluzione

Tratto da Altreconomia 284 — Settembre 2025

Mancano 15 minuti alle 12. In una strada silenziosa della zona rurale di Elche, nel Sud della Spagna, Vicente Campos Rubira, 54 anni, arriva sorridente in sella alla sua bicicletta. Pedala lungo il vialetto privo di cancello per raggiungere la sua proprietà: un’abitazione rustica immersa tra erba incolta e palme. Guardandosi intorno l’attenzione cade sulle gambe dei tavoli in giardino e su una colonna esterna della casa che sono stati ricavati dai fusti delle palme. Dettagli che non lasciano dubbi: qui vive un palmerero.

“Il potatore di palma esiste perché c’è una pianta che cresce verso l’alto, sempre più in alto -spiega-. Arriva un punto in cui la gente comune non ha le abilità per potarla. E chi le sviluppa, si crea un mestiere”. A vent’anni Campos è diventato palmerero, cioè artigiano specializzato nella coltivazione, potatura e manutenzione delle palme, dopo aver frequentato una scuola-laboratorio. Con il corso di palmereria per la prima volta venivano imparti

