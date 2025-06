Il nuovo porto privato di Fiumicino è un pericoloso precedente

Non potete stare qui -un vigilante richiama chi mette piede sulla spiaggia-. Se non ve ne andate, chiamo i carabinieri”. Il litorale di Isola Sacra, a Fiumicino (RM), era un luogo frequentato dai residenti per fare il bagno e passeggiare. Dal 4 marzo di quest’anno una barriera di new jersey, lunga 500 metri e sovrastata da una ringhiera di metallo, impedisce l’accesso alla spiaggia. “È un’area in concessione, significa che il titolare può fare ciò che vuole”, insiste il vigilante dall’altra parte dell’inferriata. Gli attivisti del comitato Tavoli del porto gli fanno presente che non è così. La legge 217 del 2011 impone infatti ai concessionari di demanio marittimo di garantire il libero accesso alla battigia.

La costruzione del muro sulla spiaggia ha inasprito le tensioni tra i cittadini e la Fiumicino waterfront, la società che vuole costruire un grande porto per yacht e navi da crociera a Isola Sacra. La barriera è stata eretta senza preavviso in una notte e il g