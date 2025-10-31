Altreconomia
Ambiente / Opinioni

Il nostro ego cementizio non si placa proprio

di
© Unsplash

Nel 2024 sono stati consumati mille ettari in più dell’anno prima. Il premio “Regione betoniera” va all’Emilia-Romagna. È ora di alzare di più la voce. La rubrica di Paolo Pileri

Tratto da Altreconomia 286 — Novembre 2025

Difficile parlare di consumo di suolo in Italia quando a Gaza l’esercito israeliano ha intenzionalmente distrutto il 98,5% dei suoli agricoli, gettando il popolo palestinese in uno stato di totale e futura dipendenza dal suo aggressore (Fao, 2025). Un vero e proprio ecocidio che ci vede corresponsabili, su cui non solo si tace ma ci tocca sentire un governo che si lancia nel business della ricostruzione, cosa che mi fa rabbrividire. 

Dobbiamo tuttavia mantenere la lucidità e continuare a parlare di consumo di suolo in Italia perché, tra una “guerra” e l’altra, il nostro ego cementizio non si è placato. Anzi ha fatto un irresponsabile balzo in avanti con altri 8.370 ettari di suoli asfaltati nel 2024. Più di mille ettari rispetto all’incremento del 2023. 

Lo dice il rapporto del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa) dell’Ispra “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici”, presentato alla presidenza del Consiglio a fine ottobre 2025 (lo legge

