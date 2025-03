Il nesso tra la dipendenza dal gas Usa e gli accordi con l’Arabia Saudita

Il 2024 è stato l’anno record per le importazioni di gas “naturale” liquefatto (Gnl) dagli Stati Uniti verso l’Europa e in particolare verso l’Italia e la Germania. Ormai oltre il 50% del Gnl importato nel Vecchio continente viene dagli Stati Uniti che hanno sostituito le forniture di gas metano e stanno praticando prezzi particolarmente alti, frutto delle speculazioni finanziarie operate, in primis, dai grandi fondi americani. Alle spalle delle compagnie energetiche americane, possedute dalle Big three (BlackRock, Vanguard e State Street) si colloca il Gnl proveniente dalla Norvegia e dalla Russia.

Nel secondo caso, è evidente il contrasto con le sanzioni che in pratica si traducono soltanto in un aumento dei prezzi dello stesso gas, con palesi benefici per la Russia e altrettanto chiari danni per l’Europa: effetti negativi che cresceranno con le politiche trumpiane di avvicinamento alla Russia di Vladimir Putin proprio per tenere alti i prezzi internazionali del gas.

L