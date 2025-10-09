Il mercato italiano dei data center è a un bivio. Tra bolla speculativa e consumi fuori scala

A una ventina di chilometri da Milano i terreni possono arrivare a valere oro. A patto, però, che l’intento sia quello di costruirci sopra un data center. È quanto accaduto nel piccolo paese di Pregnana Milanese dove un’area di 200mila metri quadrati è stata venduta all’asta, nel luglio 2024, alla Grifone Spv Srl per 40 milioni di euro. Un prezzo raddoppiato rispetto alla base di partenza di 20 milioni e un chiaro segno della fame di terreni per edificare questi pilastri dell’economia digitale, soprattutto nella fascia attorno al capoluogo lombardo.

I data center ospitano computer e infrastrutture essenziali per tutti i servizi online, dal semplice invio di mail fino alle applicazioni più complesse dell’intelligenza artificiale. Tra Settimo Milanese e Cornaredo i grandi blocchi grigi e bianchi si stagliano fra le pannocchie dei campi di mais trasformando quella che un tempo era una zona industriale in una vera cittadella digitale. Qui operano colossi come Microsof