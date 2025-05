Il limbo dei feriti evacuati da Gaza. Senza documenti e accoglienza

Il nuovo assalto militare di Israele contro Gaza e l’ennesima chiusura del valico di Rafah, al confine tra la Striscia e l’Egitto, ha reciso l’ultima possibilità di salvezza per migliaia di malati e feriti gravi della Striscia. Al tempo stesso, chi è riuscito a evacuare i mesi scorsi in un altro Paese, si è ritrovato bloccato in un limbo.

Dal 7 ottobre 2023 al 3 aprile 2025 almeno 50.523 palestinesi sono stati uccisi, di cui ben 1.163 dopo la rottura della tregua da parte di Tel Aviv lo scorso 18 marzo, mentre i feriti sono stati 114.776.

Nonostante l’urgente necessità di cure mediche, Israele ha sistematicamente impedito l’evacuazione dei pazienti da Gaza. Secondo i dati dell’Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (Ocha), dalla conquista del valico di Rafah nel maggio 2024 fino al cessate il fuoco del 19 gennaio, sono stati trasferiti appena 450 pazienti. Sebbene la temporanea sospensione dei bombardamenti abbia permesso l’evacuazione di altre pe