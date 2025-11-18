Il Fondo per le foreste e la falsa soluzione del biocapitalismo si ripropone alla Cop30 di Belém

Dentro i padiglioni del vertice per il clima a Belém potremmo essere in qualunque luogo del mondo. Eppure la scelta di realizzare una Conferenza della parti sul clima nel cuore dell’Amazzonia, dopo tante Cop realizzate in petrostati ha un valore non solo simbolico ma anche politico e strategico. Il tema della protezione delle foreste tropicali è di fatto un tema centrale dell’Agenda ufficiale perché proteggere le foreste tropicali è definitivamente un’azione climatica.

Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva durante il Leader climate summit del 6 novembre ha lanciato un nuovo strumento finanziario per proteggere le foreste, il Tropical forests forever facility (Tfff). L’ennesimo dispositivo finanziario che viene presentato come innovazione, risoluzione permanente per la conservazione del “polmone verde del Pianeta”, con benefici diretti per i popoli indigeni che potranno gestire i fondi senza intermediari. Ancora, dopo 10 anni dall’Accordo di Parigi, ricorrere alle soluzioni finanziarie per difendere il clima sembra una strada che conviene e che trova consenso tra i delegati dei 197 Paesi riuniti alla Cop30.

La lotta al cambiamento climatico si fonda su due pilastri essenziali: la decarbonizzazione e la protezione delle foreste e dei boschi. Il governo del Brasile ha scelto la via delle compensazioni e della finanza rinunciando di fatto a una scelta strutturale e sistemica, ovvero abbandonare le fonti fossili e decarbonizzare l’economia. Per comprendere come funzioni il “biocapitalismo” e come la finanza abbia visto nelle foreste un asset interessante su cui investire negli ultimi anni, bisogna partire da lontano, osservando due aspetti importanti: il riconoscimento della comunità scientifica del ruolo delle foreste nella lotta al cambiamento climatico e la storia degli strumenti finanziari che la governance globale ha messo in campo.

Le foreste agiscono come enormi “serbatoi di carbonio”, assorbono anidride carbonica dall’atmosfera, contribuendo a ridurre l’effetto serra e a regolare la temperatura del Pianeta. Quando vengono distrutte rilasciano enormi quantità di CO 2 , compromettendo la loro funzione di mitigazione climatica. Il rapporto State of finance for forests 2025 (Sff) pubblicato dall’Unep, il programma per l’ambiente delle Nazioni Unite, valuta lo stato attuale dei flussi finanziari verso le foreste e mette in luce il divario fra quanto viene investito e quanto sarebbe necessario per raggiungere obiettivi climatici, di biodiversità e di contrasto al degrado del suolo. Secondo l’Unep “le foreste sono al centro degli sforzi globali per affrontare il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità, tuttavia i finanziamenti per la loro protezione e restaurazione sono ben al di sotto di quanto necessario, creando sia rischi materiali che opportunità mancate per le istituzioni finanziarie”. Si tratta dunque anche di “mancate opportunità finanziarie”.

La protezione delle foreste almeno negli ultimi 20 anni è diventata un far west, un ambito nel quale fare affari e costruire campagne di marketing per rendere più green l’immagine di imprese e Stati. E la spinta viene da molto lontano, con l’ideazione di strumenti compensativi che consentano all’industria del fossile di operare business as usual.

La logica delle compensazioni si basa su un presupposto: essendo il cambiamento climatico un fenomeno a impatto globale, finanziare progetti che riducono, evitano o sequestrano gas serra come la CO 2 in un luogo contribuisce a ridurlo in un altro. Questo può essere applicato alla costruzione di impianti a energia rinnovabile ma anche a progetti di riforestazione. Con questo approccio si sono affermate molte iniziative di finanziarizzazione della natura che trasformano le risorse naturali in asset.

La storia inizia con il lancio del meccanismo Reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD+) durante la Cop13 di Bali, un dispositivo che ha come obiettivo quello di ridurre la deforestazione e incentivare la conservazione delle foreste attraverso la creazione di crediti di carbonio. Le prime criticità che vengono sottolineate dalle campagne delle organizzazioni ambientaliste globali sono il carattere speculativo dei crediti di carbonio, la non effettiva riduzione delle emissioni globali dei progetti di riforestazione REDD+, la sistematica violazione dei diritti delle comunità che vivono nelle foreste e che per lasciar spazio alla conservazione, vengono espulsi dai loro territori d’origine.

Nel 2022, durante la Cop15 sulla biodiversità di Montréal, vengono lanciati i Biodiversity credits e il concetto di Blue carbon markets. Questi strumenti finanziari propongono di monetizzare la biodiversità e gli ecosistemi marini e terrestri, definendo un prezzo associato alla loro protezione. Analogamente ai crediti di carbonio, l’obiettivo è quello di colmare il deficit di risorse per la conservazione della natura. E analogamente ai crediti di carbonio, anche questi sistemi risultano inaffidabili poiché non ne è stata dimostrata ancora la capacità addizionale nella riduzione di CO 2 . Inoltre, secondo alcune inchieste, il pricing dei crediti di carbonio sarebbe stato sovrastimato dagli enti certificatori, creando delle vere e proprie bolle speculative che hanno fatto crollare il mercato dei crediti del 60% nel 2023.

La ministra dell’Ambiente brasiliana Marina Silva alla conferenza stampa di lancio del Tfff ha dichiarato che l’avvio del fondo segna “una svolta nella storia della conservazione delle foreste tropicali. Disponiamo di un meccanismo globale che riconosce il valore dei servizi ecosistemici forestali e offre incentivi permanenti per la loro conservazione”.

Nella giornata di lunedì 17 dedicata della Cop alle foreste, Sônia Guajajara, ministra dei Popoli indigeni, ha celebrato il Tfff come uno strumento che finalmente destinerà fondi che verranno gestiti direttamente dalle popolazioni indigene amazzoniche per preservare le foreste secondo “modelli di cooperazione, equità e trasparenza”. L’iniziativa lanciata a Belém per onorare il luogo che ospita la Cop è un fondo creato per attrarre finanziamenti pubblici e privati per la conservazione delle foreste tropicali, che secondo i promotori dovrebbe raccogliere almeno 125 milioni di dollari che verrebbero poi destinati alla difesa dei boschi pagando circa quattro dollari per ogni ettaro protetto in almeno 72 Paesi.

Le risorse di quello che viene presentato come uno strumento di finanziamento permanente dovrebbero provenire per una parte (25 milioni) da governi ed enti filantropici che si renderebbero responsabili ad assorbire eventuali perdite iniziali, mentre la parte restante, quella più cospicua (100 milioni) dovrebbe provenire da investitori privati (fondi pensione, fondi sovrani e campagne assicurative) che acquisterebbero obbligazioni del fondo.

Dal punto di vista pratico, l’iniziativa amministrata dalla Banca mondiale, funzionerà attraverso il Tropical forest investment fund che investirà i fondi in una serie di strumenti finanziari che nelle speranze dei promotori dovrebbero produrre un rendimento medio annuo del 5,5% per venti anni. Dato questo rendimento, una volta ripagati gli investitori e i Paesi donatori, ogni altro ricavo dovrebbe essere diretto ai paesi in via di sviluppo dotati di foreste.

Concretamente si parla di una rimanenza di 3,4 milioni di dollari che in modo permanente dovrebbero finanziare il fondo ogni anno. I famosi quattro euro a ettaro di foresta tropicale protetta, di cui il 20% andrebbe alle organizzazioni indigene e l’80% agli Stati. Circa 0,8 dollari agli indigeni per proteggere l’Amazzonia a fronte di circa quattromila dollari di rendimento se quell’ettaro di foresta fosse destinato a progetti estrattivi. Occorre aggiungere che il fondo avrà un meccanismo cosiddetto di payment for performance: i risultati verranno verificati tramite sistemi di monitoraggio satellitare che devono confermare che i tassi di deforestazione siano al di sotto di soglie predefinite. Se gli Stati non dovessero raggiungere questi standard, i pagamenti per la conservazione forestale saranno ridotti o sospesi. Nonostante il meccanismo sia a dir poco complesso e privo di garanzie per il ritorno dell’investimento, al fondo hanno già annunciato di voler contribuire Norvegia, Francia, Brasile e Indonesia per cinque milioni e mezzo di dollari complessivi. Rimangono 120 milioni di dollari da trovare. A detta delle organizzazioni sociali, già riunite in una Campagna per dire “No al Tfff”, firmata da più di 200 organizzazioni internazionali, si tratta di un obiettivo impossibile da raggiungere.

Lula però ne ha fatto un cavallo di battaglia, l’iniziativa con la quale vuole ricordare che una Cop alle porte dell’Amazzonia ha un senso solo se si fa davvero qualcosa di concreto per l’Amazzonia. Il Tfff però non è nulla di nuovo né di rivoluzionario, anzi, è uno specchietto per le allodole, come lo sono stati i REDD+, i crediti di carbonio e di biodiversità che vengono denunciati dai movimenti da almeno 20 anni come false soluzioni. Questo strumento, tra l’altro, non è un’idea di Lula: se ne parla dal 2018 in seno alle discussioni del G20, che riguardano principalmente accordi commerciali ed è un meccanismo che di fatto risponde alle regole del mercato globale e non a quelle della difesa del clima.

Le critiche mosse al Fondo riguardano il fatto che si monetizzi ancora una volta un bene comune difeso dai popoli indigeni da millenni. Secondo Pablo Solon, animatore della campagna globale contro il Tfff, a causa delle poche informazioni circolanti e del fatto che sia un Paese del Sud globale a proporlo, molti vedono in questo meccanismo un’opportunità. Nel contesto brasiliano l’iniziativa è estremamente divisiva, perché molti movimenti non vogliono criticare apertamente un governo che sentono vicino alle loro istanze. Il Tfff di fatto potrebbe essere l’ennesima scatola vuota, e potremmo non sentirne più parlare fino alla prossima Cop. Di sicuro è la dimostrazione che sul capitale naturale l’interesse continua a essere alto.

Laura Greco è antropologa, attivista ecologista, fondatrice e presidente dell’Associazione A Sud. Segue i lavori della Cop30 di Belém del novembre 2025

