Il filo che lega il genocidio alla crisi climatica

Non è facile parlare di cambiamenti climatici mentre è in corso un genocidio. La mostruosità della pulizia etnica, delle stragi continue e degli omicidi mirati, di cui possiamo seguire l’evoluzione in tempo reale, rende difficile occuparsi di quello che potrebbe succedere fra qualche anno, decennio, o nei prossimi secoli. L’agonia di un ghiacciaio è poca cosa mentre le notizie riguardano le uccisioni di persone in fila per cercare cibo. La distopia quotidiana toglie interesse per gli scenari distopici futuri. Non è in fondo così strano che il nostro interesse verso la crisi climatica sia diminuito e che sia molto maggiore invece per la Global Sumud Flotilla con Greta Thunberg parte dell’equipaggio. È umano, è giusto.

Ma quanto accade in Palestina, Ucraina o Sudan è legato a ciò che è già successo al clima del Pianeta, alle sue risorse idriche, alle produzioni agricole e alla competizione per accaparrarsi le fonti energetiche fossili il cui uso altera il clima. Certo sono tante le ca