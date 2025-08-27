Altreconomia
Interni / Attualità

Il festival Italia-America a Vicenza e il tentativo di legittimare la presenza militare degli Usa

La homepage del sito dell'Italia-America friendship festival

A metà settembre la città palladiana sede della più importante base militare statunitense dell’Europa meridionale ospita il “friendship festival”, fortemente voluto dal Comune. È presentato come un evento di natura strettamente culturale e non geopolitica quando in realtà ignora l’attualità e le implicazioni di una guerra permanente, non volendo fare i conti con un territorio ancora ferito e diviso

Dodici anni dopo l’inaugurazione della nuova base militare statunitense “Dal Molin” (intitolata poi a Renato Del Din dall’allora ministro della Difesa Ignazio La Russa), e 70 dopo l’arrivo delle prime truppe statunitensi nell’altra base militare della città, Camp Ederle -costruita tra il 1942 e il 1943-, il Comune di Vicenza guidato da un sindaco del Pd, Giacomo Possamai, ha annunciato per questo settembre l’organizzazione dell“Italia-America friendship festival” nella città palladiana.

Proprio l’eredità dell’architetto rinascimentale Andrea Palladio rappresenterebbe un “ponte ideale tra Vicenza e gli Stati Uniti”, e un’occasione per approfondire “il dialogo visivo tra le due culture, celebrando l’influenza dell’architettura palladiana sulle grandi opere pubbliche americane”, come si legge su italiamericafestival.it.

Nelle parole di Jacopo Bulgarini d’Elci -già vicesindaco e assessore a Cultura e turismo proprio negli anni del movimento No Dal Molin, e oggi consigliere esterno

