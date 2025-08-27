Interni / Attualità
Il festival Italia-America a Vicenza e il tentativo di legittimare la presenza militare degli Usa
di Chiara Spadaro —
A metà settembre la città palladiana sede della più importante base militare statunitense dell’Europa meridionale ospita il “friendship festival”, fortemente voluto dal Comune. È presentato come un evento di natura strettamente culturale e non geopolitica quando in realtà ignora l’attualità e le implicazioni di una guerra permanente, non volendo fare i conti con un territorio ancora ferito e diviso