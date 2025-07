Il dominio della finanza sull’economia italiana

Tre storie italiane raccontano bene perché la finanza domina il nostro Paese. La prima ha a che fare con un’azienda. Le vicende di Magneti Marelli sono davvero paradigmatiche del processo di distruzione del lavoro a esclusivo vantaggio della rendita finanziaria. Il gruppo, da sempre legato alla Fiat, nel 2019 è stato ceduto dall’allora Fiat Chrysler automobiles (Fca) a una società giapponese per 6,2 miliardi di dollari, tradotti quasi per intero in dividendi per gli azionisti, in primis la famiglia Agnelli-Elkann. La società giapponese in questione in realtà apparteneva al fondo statunitense Kkr che ha iniziato da subito un’opera di “ristrutturazione” dell’azienda attraverso una serie di licenziamenti.

Questo processo di dismissione della manodopera è stato certamente accelerato dalla netta contrazione delle commesse provenienti da Stellantis che, dopo aver incassato i soldi, ha ritenuto superfluo continuare a servirsi di un fornitore storico, reso peraltro meno necessario dalla rap