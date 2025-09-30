Il diritto d’asilo in Europa non ha un posto sicuro

Non si trova un solo atto o documento dell’Unione europea, dalla solennità dei trattati fino all’ultima dichiarazione politica di circostanza, che non risuoni di auliche parole sul diritto di asilo, quanto meno per ciò che riguarda il rispetto della Convenzione di Ginevra del 1951. Ed è proprio il rispetto di tale Convenzione a costituire uno dei parametri con cui valutiamo se un sistema politico esterno all’Ue è più o meno rispettoso dei diritti umani.

Pochi conoscono tuttavia il nuovo Regolamento (Ue) 1348/2024 sulle procedure, inserito nelle nuove normative in materia di asilo volute dall’Ue che entreranno in attuazione a giugno 2026 (il cosiddetto Patto sulla migrazione e l’asilo). Modificando in modo più restrittivo una norma già esistente, prevede infatti che la domanda di asilo presentata a uno Stato membro possa essere dichiarata inammissibile (e pertanto non essere neppure esaminata nel merito) se la persona è giunta in Europa da un altro Stato esterno all’Unione, diverso d