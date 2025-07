Il crocierismo ha omologato anche Cagliari, trasformando in modo radicale il tessuto urbano

Quest’anno in città arriveranno 186 navi da crociera, nove in più del 2024 quando per la prima volta si è superata quota 500mila sbarcati. In passato le crociere erano percepite come un bene per l’economia ma il loro consumo del territorio ora rende il conto. Il Comune pensa a una tassa di sbarco in stile Barcellona mentre l’Autorità portuale non tocca i permessi per le “grandi navi” e spinge sul turismo nautico