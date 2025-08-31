Il coraggio di unire i puntini che è costato la vita a Giancarlo Siani

Avere il coraggio di unire rigorosamente i puntini di ciò che accade su un territorio, denunciando intrecci e connivenze, può essere letale. Lo è stato per Giancarlo Siani, ucciso a Napoli la sera del 23 settembre 1985 per mano della camorra. Aveva compiuto da pochi giorni 26 anni e nonostante la sua giovane età non aveva mai avuto paura di fare nomi e cognomi. “Quello di Giancarlo è il volto più bello del giornalismo fatto di passione, sacrificio e intraprendenza ma soprattutto capace di contestualizzare quello che avveniva a Napoli in quegli anni”, racconta Antonio Santaniello che per Rai Radio tre ha realizzato a inizio giugno 2025 il podcast “Giancarlo Siani. Il coraggio di scrivere”.

Un coraggio che secondo l’autore va raccontato e ricordato partendo proprio dalla ricostruzione del territorio in cui si trova a lavorare il giornalista. O meglio, l’abusivo. “Era chiamato così chi lavorava senza tesserino”, spiega Santaniello. E Siani comincia “abusivamente” a spostarsi d