Cultura e scienza / Approfondimento

Il coraggio di unire i puntini che è costato la vita a Giancarlo Siani

di
Giancarlo Siani, nato a Napoli il 19 settembre 1959 e ucciso dalla camorra il 23 settembre 1985 © Fotogramma / IPA

Un podcast di Rai Radio tre scritto da Antonio Santaniello ripercorre la storia del giornalista ucciso quarant’anni fa. Il 26enne nei suoi articoli denunciava senza paura gli intrecci tra politica e camorra. Il suo stile è un esempio per i più giovani

Tratto da Altreconomia 284 — Settembre 2025

Avere il coraggio di unire rigorosamente i puntini di ciò che accade su un territorio, denunciando intrecci e connivenze, può essere letale. Lo è stato per Giancarlo Siani, ucciso a Napoli la sera del 23 settembre 1985 per mano della camorra. Aveva compiuto da pochi giorni 26 anni e nonostante la sua giovane età non aveva mai avuto paura di fare nomi e cognomi. “Quello di Giancarlo è il volto più bello del giornalismo fatto di passione, sacrificio e intraprendenza ma soprattutto capace di contestualizzare quello che avveniva a Napoli in quegli anni”, racconta Antonio Santaniello che per Rai Radio tre ha realizzato a inizio giugno 2025 il podcast “Giancarlo Siani. Il coraggio di scrivere”.

Un coraggio che secondo l’autore va raccontato e ricordato partendo proprio dalla ricostruzione del territorio in cui si trova a lavorare il giornalista. O meglio, l’abusivo. “Era chiamato così chi lavorava senza tesserino”, spiega Santaniello. E Siani comincia “abusivamente” a spostarsi d

