Il colpo letale del Governo Netanyahu alle organizzazioni per i diritti umani non allineate

“Mentre sta compiendo alcuni dei più gravi abusi di potere della sua storia, Israele vuole mettere a tacere una volta per tutte anche il dissenso interno”. Per Nadav Weiman, direttore esecutivo dell’organizzazione non governativa israeliana Breaking the Silence, è questo l’obiettivo dei due disegni di legge proposti a febbraio di quest’anno da Ariel Kallner, deputato del partito Likud, che metterebbero a rischio l’esistenza delle Ong del Paese critiche verso l’esecutivo.

La prima proposta di legge -la P/5222/25-, detta anche “legge anti-Ong” prevede la modifica della Legge sulle associazioni del 1980 attraverso l’introduzione di due particolari dispositivi: una tassazione dell’80% sulle donazioni destinate alle organizzazioni non governative del Paese provenienti da Stati esteri e il divieto per i tribunali di esaminare i loro eventuali ricorsi. La legge, inoltre, consentirebbe alla Commissione Finanze della Knesset di concedere esenzioni selettive, con la possibilità cioè di riserv