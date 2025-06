Il cammino per l’inclusione è tutto colorato di giallo

L’accento nella voce di Dario Sorgato racconta ancora le sue origini venete, anche se la vita l’ha presto portato lontano da casa. Prima a Milano, per frequentare l’università e laurearsi in Design, e poi a Berlino: nel mezzo, tante esperienze anche in Australia e in mezzo all’Oceano Atlantico. È simile a quella di tanti suoi coetanei, nati alla fine degli anni Settanta, ragazzi e ragazze che avevano vent’anni o poco più durante il G8 di Genova del 2001 e che hanno vissuto l’ultima stagione dell’altermondialismo, la ricerca dell’incontro con l’altro quando ancora non era mediata dai social network.

Durante l’adolescenza, gli è stata diagnosticata la sindrome di Usher, una malattia che combina l’ipoacusia e la retinite pigmentosa: a differenza di tanti ragazzi che hanno vissuto e vivono le sue stesse esperienze, insomma, lui vede e sente poco. È stato tra il 2006 e il 2007, percorrendo il Cammino di Santiago, che Dario ha compreso la potenza e le opportunità del camminare co