Il cammino che rigenera i territori. L’esempio nelle Terre Mutate

Alle spalle del Rifugio di Tribbio a Fiastra (MC) il sentiero s’impenna. In mezz’ora, superando un dislivello di qualche centinaio di metri, si arriva a Fonte del Pozzo, da cui si può godere di uno splendido affaccio sul Lago di Fiastra: è nella quarta tappa che il Cammino nelle Terre Mutate fa ingresso nel territorio del Parco nazionale dei Monti Sibillini, una delle due aree protette toccate dal lungo itinerario che -collegando Fabriano (AN) a L’Aquila- attraversa tutto il Centro Italia ferito dai terremoti degli ultimi vent’anni.

È nato come “cammino solidale” nel 2012 (a quel tempo si chiamava la Lunga marcia per l’Aquila, per chiedere la ricostruzione del capoluogo abruzzese e dei paesi vicini distrutti il 6 aprile 2009) e l’idea di strutturarlo come itinerario escursionistico è arrivata durante la sua sesta edizione, dopo che tra l’estate 2016 e l’inverno 2017 una serie di terremoti ha sconvolto un’area gigantesca del territorio del Centro Italia, sull’Appennino, a cavallo tra