Il boom di Revolut e le presunte pratiche commerciali scorrette indagate dall’Antitrust

“Revolut, boom in Italia: diventa la quinta banca con quattro milioni di clienti”, titola Il Sole 24 Ore l’11 settembre 2025. “Ogni minuto quattro italiani diventano clienti di Revolut –scrive Pierangelo Soldavini-. Un ritmo di crescita accelerato che ha permesso di conquistare un milione di nuovi clienti in neanche otto mesi, tagliando il traguardo dei quattro milioni totali a livello retail, quota che fa balzare la neobank britannica al quinto posto in Italia, prima tra gli istituti stranieri, e il nostro Paese diventare il quinto mercato a livello globale per la banca digitale”.

Manca però nell’articolo un riferimento all’avvio il 10 luglio di quest’anno di un procedimento istruttorio da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) per presunte pratiche commerciali scorrette commesse proprio da Revolut group holdings Ltd, Revolut bank Uab e Revolut securities Europe Uab, società appartenenti all’omonimo gruppo lituano che offre servizi finanziari e bancari.

Secondo quanto anticipato dall’Autorità, Revolut avrebbe diffuso messaggi ingannevoli sulle modalità di investimento e avrebbe impiegato politiche aggressive nella gestione dei servizi bancari.

“L’Autorità sta segnalando con una serie di casi, di cui questa istruttoria è solo l’ultimo, che anche le fintech devono fare attenzione a come si rapportano ai consumatori e a come effettuano le proprie comunicazioni commerciali -spiega ad Altreconomia Davide Cacchioli, avvocato specializzato in Diritto alla concorrenza e pratiche commerciali scorrette-. La tendenza di questi operatori è quella di rappresentarsi come soggetti che svolgono la propria attività in modo sostanzialmente gratuito, a zero commissioni. L’Autorità evidentemente ha interesse a intervenire nei casi in cui vi sono costi occulti che non sono adeguatamente spiegati ai consumatori nelle comunicazioni commerciali; e ciò spesso rende essenziale comprendere i reali meccanismi attraverso cui questi operatori si finanziano”.

Revolut ha risposto a stretto giro affermando di prendere “molto seriamente l’indagine dell’Agcm” e di aver fornito “la piena collaborazione all’Autorità”. “Trattandosi di un procedimento in corso, al momento non possiamo fornire dettagli specifici -ha poi aggiunto-. Revolut rimane pienamente impegnata a mantenere i più elevati standard di conformità e tutela dei clienti in Italia e in tutto il mondo”.

A finire nel mirino dell’Autorità sono stati sia i servizi finanziari sia le attività bancarie offerte dalla società con base in Lituania. Nel primo caso la “neobank” -come la chiama Il Sole 24 Ore- avrebbe promosso presso i propri clienti la possibilità di investire in azioni evidenziando l’assenza di commissioni e non chiarendo la presenza di ulteriori costi e le limitazioni che caratterizzano questo tipo di investimenti senza commissioni. Secondo l’Agcm inoltre Revolut avrebbe omesso un’importante informazione, ossia che gli investimenti a “zero commissioni” includono “azioni frazionate”, ossia la possibilità di acquistare “frazioni ideali” di un singolo titolo azionario il cui prezzo di acquisto sarebbe altrimenti troppo oneroso per l’investitore.

“Si tratta di un prodotto finanziario che replica in modo artificiale l’andamento di una determinata azione -spiega ad Altreconomia Giulio Sandrelli, professore associato in Diritto commerciale all’Università degli Studi di Brescia-. Quando questa paga un dividendo la banca garantisce al possessore una frazione di quel guadagno, mentre quando anche l’azione sale (o scende) di prezzo anche la sua quota farà in proporzione lo stesso”.

Tuttavia, è la tesi dell’Antitrust, Revolut non avrebbe affatto chiarito i limiti di questi prodotti finanziari, che non garantiscono a chi li possiede gli stessi diritti degli azionisti, come ad esempio quello di voto. “Non si tratta della parte più rilevante dell’istruttoria -aggiunge Sandrelli-, ma se l’Agcm ha citato le azioni frazionate è perché sono il simbolo di un nuovo modo di investire e hanno giocato un ruolo fondamentale nell’attirare i più giovani che spesso non possono permettersi, specie sul mercato di Borsa americano, di acquistare un’azione intera”.

Un altro aspetto contestato dall’Autorità riguarda la gestione dei portafogli di criptovalute. Per gli investimenti in questi prodotti finanziari, che per loro natura sono altamente rischiosi, Revolut non avrebbe chiarito l’impossibilità di modificare nel corso dell’investimento le impostazioni di stop loss e take profit, strumenti che consentono all’utente di gestire il proprio rischio. Si tratta di meccanismi automatizzati che permettono di disinvestire nel caso in cui il prezzo dell’asset posseduto dall’investitore superi determinate soglie: una volta raggiunto un obiettivo impostato su una certa soglia di guadagno in conto capitale, nel caso del take profit, oppure, per gli stop loss, per limitare le perdite nel caso in cui il prezzo scenda al di sotto di un determinato valore.

“La censura dell’Autorità non riguarda di per sé il rischio degli investimenti in criptovalute, materia che non è di sua competenza, ma piuttosto l’incompletezza delle informazioni rese ai clienti -precisa Cacchioli-. In questo caso, per quanto è dato leggere dal comunicato stampa dell’Autorità, questa sembra ritenere che le informazioni non comunicate da Revolut fossero particolarmente rilevanti visto l’elevato rischio dell’investimento e la volatilità del prodotto”.

Anche i servizi bancari offerti dalla fintech -sempre più richiesti da clienti italiani- sono finiti nel mirino dell’Agcm. Secondo l’Autorità, infatti, Revolut avrebbe omesso o fornito in modo non abbastanza chiaro informazioni rilevanti su condizioni e modalità di sospensione, limitazione e blocco del conto. Inoltre, le società di Revolut avrebbero adottato modalità aggressive nel sospendere o bloccare i conti, senza fornire un sufficiente preavviso né garantire ai clienti un confronto o un’assistenza adeguata. Ciò, riporta l’Antitrust, avrebbe impedito agli utenti, anche per lunghi periodi, di accedere ai propri fondi e ai servizi collegati, ostacolando l’esercizio dei loro diritti contrattuali.

Un’altra carenza comunicativa di Revolut riguarderebbe i requisiti richiesti dai correntisti per ottenere l’Iban italiano (con iniziali “IT”) al posto di quello lituano (che invece inizia con la sigla “LT”). Prima dell’apertura di una succursale nel nostro Paese, avvenuta a dicembre 2024, i clienti italiani che aprivano un conto presso la società di fintech erano vincolati a un Iban lituano in quanto Revolut bank Uab, società del gruppo che gestisce le operazioni bancarie, ha sede appunto in Lituania.

L’elemento più importante però riguarda le commissioni imposte da Revolut. La fintech, infatti, dichiara di offrire servizi a “zero commissioni” e ne fa una parte importante della sua campagna di marketing (Mara Maionchi testimonial, la squadra del Como sponsorizzata, ad esempio). “Il sospetto è che l’azienda riesca a finanziare il suo ‘costo zero’ con i margini che realizza su altre operazioni -osserva Sandrelli-. In altre parole, viene offerto un servizio principale gratuito ma poi si riesce a guadagnare attraverso operazioni accessorie. Una pratica in sé legittima, ma se non viene presentata correttamente al cliente, può risultare scorretta”.

Il rischio è che gli aspiranti clienti e investitori si avvicinino alle fintech che offrono gli stessi servizi delle banche tradizionali, apparentemente senza commissioni e costi se non per alcune “operazioni accessorie”, per poi trovarsi legati a un servizio che potrebbe in alcuni casi risultare addirittura meno conveniente di quanto avrebbe offerto un intermediario finanziario convenzionale. “Di per sé non c’è nulla di male nel far pagare ai propri clienti il servizio offerto -conclude Cacchioli-. Le criticità dal punto di vista della disciplina consumeristica entrano in gioco quando al consumatore non si rappresenta tutto lo sviluppo di questa attività ma solo la parte commercialmente più attrattiva che è legata a commissioni zero e al servizio gratuito”.

